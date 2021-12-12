Канцлер ФРГ заявил о необходимости активизации "Нормандского формата"

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости активизации "нормандского формата" для урегулирования конфликта на Украине. Как сообщает ТАСС, такое заявление Шольц сделал в воскресенье в Варшаве после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

По словам немецкого политика, нужно использовать все возможности для деэскалации. "К этому относится и "нормандский формат", который нужно и дальше использовать как инструмент переговоров друг с другом", - отметил Шольц.

Ранее он уже выступал за продолжение четырехсторонних переговоров по ситуации на Украине. По словам канцлера Германии, в рамках этого формата были достигнуты "четкие договоренности, которые должны быть реализованы".