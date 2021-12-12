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12.12.2021 11:02
Рубрика: В мире

Католический епископ: Санта-Клауса не существует

Текст: Иван Сысоев

Сицилийской епархии Римской католической церкви пришлось извиниться за епископа Антонио Стальяно, опрометчиво заявившего, что Санта-Клауса не существует. По его словам, красный костюм Санты был придуман "Кока-колой" в рекламных целях.

Фото: Kirsty Wigglesworth/AP
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Слова епископа вызвали в Италии громкий скандал. Епархию обвиняют в "попытке разрушить семейные традиции" и даже "лишить детей последней радости в трудные ковидные времена".

Представители епархии попытались оправдать Стальяно, уверяя, что он не хотел "развеять шарм праздника Рождества". Епископ лишь пытался призвать верующих получше узнать историю Святого Николая, "который раздавал подарки бедным". "Мы не хотели разочаровать маленьких детей, уничтожать их воображение. Санта-Клаус - это пример для детей, он учит их щедрости и другим добродетелям", - заявили они.

В мире Европа Италия

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