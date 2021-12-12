Китайские космонавты провели урок с орбиты

После ознакомления аудитории с условиями жизни и работы на космической станции они начали демонстрировать научные эксперименты. В режиме реального времени они также провели занятие в формате "вопрос-ответ" для учащихся, сообщили в канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая (CMSА).

Главная аудитория слушателей находилась в Китайском научно-техническом музее. Другие классы, из которых ребята общались с космонавтами, были расположены в городе Наньнин (административный центр Гуанси-Чжуанского автономного района, Южный Китай), уезде Вэньчуань (провинция Сычуань) на юго-западе страны, САР Сянган и САР Аомэнь.

Три китайских космонавта отправились в космос на космическом корабле "Шэньчжоу-13" и вошли в основной модуль китайской космической станции 16 октября. Они будут работать на орбите шесть месяцев.

Во время полета космического корабля "Шэньчжоу-10" в июне 2013 года китайская женщина-космонавт Ван Япин, которой помогали два других члена экипажа, провела первую лекцию в прямом эфире из космоса более чем для 60 миллионов школьников Китая.