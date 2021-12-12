Матвиенко: Поправки в Конституцию помогли в борьбе с новыми вызовами

В обращении к россиянам она отметила, что внесенные в 2020 году изменения дали основополагающему документу новое содержание, отразили современные реалии.

В результате, по оценке Матвиенко, расширились возможности для противодействия имеющимся вызовам и сохранения традиционных семейных ценностей, защиты исторической правды и уникального культурного наследия.

Она выразила уверенность в том, что и в дальнейшем "совместная созидательная работа россиян позволит противостоять любым вызовам времени в построении сильной и процветающей России".

За десятилетия, которые прошли с момента принятия Конституции в декабре 1993 года, по оценке председателя Совфеда, страна "последовательно двигалась по пути демократического развития, укрепляла оборонную мощь, отстаивала свои интересы на международной арене".