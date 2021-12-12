Медведев: Обновленная Конституция обеспечивает развитие РФ как независимой страны

Обновленная Конституция позволяет на современном уровне обеспечить условия развития РФ как сильного и независимого государства. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в честь Дня Конституции.

Кроме того, принятые на общероссийском голосовании поправки в Основной Закон, по его словам, способствовали развитию России как социального государства, а также определили в качестве высшей ценности права и свободы человека, его достоинство и благополучие.

По оценке Медведева, День Конституции, который отмечается 12 декабря, для нашей страны имеет особое значение. Ведь Основной Закон государства обеспечивает базовые условия жизни граждан и обладает высшим юридическим статусом. Именно в этом "воплощены сила и потенциал России", отметил зампред Совбеза.

Он считает, что за многие годы Конституция РФ доказала свою эффективность и стала надежным правовым фундаментом страны. И это не застывший свод канонов, а именно "живой документ, созвучный времени", подчеркнул Медведев.