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12.12.2021 20:37
Рубрика: В мире

МИД: Запад перебрасывает на Украину "боевиков"

Текст: Александр Гусаров

Милитаризация Украины западными странами продолжается, в страну поставляются вооружения и под видом инструкторов перебрасываются боевики.

Захарова: ЕС подключился к процессу милитаризации Украины

С таким заявлением в эфире телеканала "Крым 24" выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Украина накачивается вооружениями - речь идет о прямых поставках, речь идет о контрактах на будущее, причем, как вы видите, это многомиллионные, миллиардные в совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков", - цитирует слова дипломата РИА Новости.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Политический кризис на Украине

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