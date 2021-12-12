Мировой экономике грозит третья волна инфляции

В 2022 году мировая экономика может столкнуться с новой волной инфляции, заявил на Международном экспортном форуме "Сделано в России" первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Сейчас вторая волна, она с высокой вероятностью породит третью волну, связанную опять с продовольствием, с которой мы столкнемся в 2022 году - особенно во втором полугодии", - не исключил Белоусов.

Инфляция в 2021 году растет высокими темпами по всему миру. В развитых странах ее разгоняет рост цен практически на все сырьевые товары, а также монетарная политика ФРС США и Европейского ЦБ по преодолению последствий коронакризиса: де-факто включение "печатного станка" и заливание рынков этими деньгами.

Так, в конце недели в американском минтруде сообщили, что годовая инфляция в ноябре (то есть к ноябрю прошлого года) разогналась до 6,8%. Это рекордный рост показателя с июня 1982 года, когда годовая инфляция составила 7,2% - именно тогда ФРС при президенте Рональде Рейгане начала бороться с последствиями высокой инфляции от нефтяного эмбарго ОПЕК и девальвации доллара резким ростом процентной ставки вплоть до 20%. Сейчас процентная ставка ФРС находится на нулевом уровне и прямых заявлений о ее подъеме в ближайшее время представители регулятора пока не делали.

В России же инфляция в 2021 году растет опережающими темпами на фоне цен на мировых рынках, а также роста спроса и невозможности предложения подстроиться под него (производителям проще переложить ценовые издержки на потребителя), с конца лета общий рост цен ускоряет и сезонное подорожание плодоовощной продукции. В ноябре, по данным Росстата, годовая инфляция (к ноябрю 2020 года) составила 8,4%, ускорившись с октябрьских 8,1%. Банк России ожидает, что по итогам 2021 года инфляция составит 7,4-7,9% ближе к высшей границе этого диапазона.

На фоне ускорения инфляции Банк России с весны последовательно повышает ключевую ставку (с 4,25% до нынешних 7,5%). ЦБ уже прозрачно и не один раз намекнул на очередное повышение ставки на последнем в этом году заседании 17 декабря.

Банк России намерен проводить денежно-кредитную политику, которая приведет инфляцию к цели "вблизи 4%"

На форуме "Сделано в России" глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила, что Банк России будет проводить денежно-кредитную политику, которая приведет инфляцию к цели ЦБ "вблизи 4%". "Доступность длинных денег гораздо больше зависит от уровня инфляции, чем от ключевой ставки. От ключевой ставки у нас зависит стоимость коротких денег. Мы намерены проводить политику, которая, несмотря даже сейчас на всплеск инфляции, приведет инфляцию к цели и позволит ее удерживать на относительно стабильном уровне", - подчеркнула Набиуллина.

Экспорт

Выход российских экспортеров на внешние рынки существенно упрощается при использовании онлайн-платформ, сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По словам министра, экспорт при помощи маркетплейсов обеспечивает реализацию двух национальных целей: развитие несырьевого неэнергетического экспорта и развитие малого и среднего предпринимательства (значительная доля поставщиков - это предприятия МСП).

Министр также рассказал о мерах, которые принимаются для поддержки экспортеров. Так, Российский экспортный центр запустил для малого бизнеса новый автоматизированный сервис по подбору оптимальных маркетплейсов для продажи продукции за рубежом. Кроме того, разрабатывается программа оптимизации расходов бизнеса на почтовую отправку за рубеж. "Почте России" будут предоставляться субсидии на возмещение скидок на тарифы почтовой связи.

По словам главы "Почты России" Максима Акимова, за 2020 год рост экспорта в физическом объеме составил 30%. При этом до 2025 года рост экспорта может быть четырехкратным. И ключевая нагрузка здесь возлагается на "Почту России". "Если брать весь российский экспорт, там наша доля в перевозках где-то около четверти. Но то, что у нас уезжает по онлайн-каналам в дальнее зарубежье, там наша доля более 90%", - заявил Акимов.

Глава "Почты России" добавил, что компания сократила сроки доставки с 25 до 16 дней в ключевые страны зарубежья, среди которых США и страны Евросоюза.

По оценкам минэкономразвития, в России на электронную торговлю приходится 3,5 трлн рублей, при этом 14% составляет доля трансграничной торговли.

Подготовил Олег Капранов

Тем временем

Поставки зерна из всех российских регионов в Китай могут быть открыты в ближайшее время, сообщил заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин на форуме "Сделано в России". По его словам, протокол и соглашение могут быть подписаны уже в этом году.

До сих пор КНР серьезно ограничивала импорт российского зерна - поставки были разрешены только из семи не самых зерновых регионов (Дальний Восток, Сибирь). Между тем емкость китайского рынка составляет 8-9 млн тонн пшеницы, а также около 11 млн тонн кукурузы и 85 млн тонн сои. При этом в прошлом году в Китай было поставлено 1,9 млн тонн российского зерна, за 10 месяцев этого года - 1,8 млн тонн зерна.

По данным Россельхознадзора на 5 декабря, всего экспорт российского зерна составил 46,4 млн тонн. Если в прошлом году оно поставлялось в 138 стран, в этом году по факту уже отгружено в 147 государств. Наблюдается рост поставок технических культур - лен, горох, кукуруза. На 17% вырос экспорт муки и отрубей, что уже является продукцией переработки с высокой добавленной стоимостью.

Кроме Китая, в этом году ведомство договорилось об упрощении экспорта зерна с Бразилией и Мексикой. Кроме того, свои требования к российскому зерну смягчила Индия.

Подготовила Татьяна Карабут