На Сицилии возбудили уголовное дело после взрыва газа

В результате мощного взрыва в сицилийском городе Равануза обрушился жилой дом, под завалами которого погибли четыре человека, двоих людей удалось спасти. Взрывная волна также повредила по меньшей мере семь рядом стоящих домов.

Как сообщает Corriere della sera, ЧП произошло в субботу в 20:30 вечера по местному времени. Число пропавших без вести на данный момент исчисляется пятью пострадавшими. По словам мэра города с населением около 10 тыс. человек Кармело Д'Анджело, "среди них нет детей".

На месте работают пожарные, скорая помощь и другие экстренные службы, в том числе добровольцы. Им удалось эвакуировать около 50 человек, среди которых много пожилых и детей.

По словам очевидцев, жильцы дома почувствовали запах газа за несколько дней до трагедии. Предполагаемая причина ЧП - взрыв газа из подземного трубопровода. Пожарные не исключают, что он скопился под землей и взорвался после влечения кнопки лифта в доме.

Прокуратура региона Агридженто завела уголовное дело по факту взрыва.