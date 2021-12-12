Нейрофизиолог Голошейкин назвал забывчивость первым признаком деменции

Признаком будущей деменции может быть забывчивость. Об этом в эфире радио Sputnik заявил старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин. Он отметил, что эффективных методов лечения деменции пока нет.

Что должно насторожить человека? Пациенты жалуются на неспособность к концентрации, планированию, также у них снижается уровень абстрактного мышления. Потеря слуха может быть ранним проявлением болезни Альцгеймера, которая, в свою очередь, является одной из причин деменции.

Согласно последним данным, сейчас в мире свыше 55 миллионов человек, которым врачи поставили диагноз "прогрессирующее снижение когнитивных функций".

Чаще всего встречаются два вида деменции: атрофическая и сосудистая. Последняя связана с атеросклерозом сосудов головного мозга. И именно в этом случае необходимо быть особенно внимательным к своему здоровью. Гипертония, диабет, повышенный уровень холестерина в крови, ожирение, депрессия и алкоголизм - факторы, повышающие риск развития опасного синдрома. Курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и малоподвижный образ жизни - вредные привычки, от которых лучше отказаться, если начали забывать слова.