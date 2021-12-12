Опасно для сердечников: Этот витамин может спровоцировать развитие рака

Фолиевая кислота при избыточном употреблении может спровоцировать рост опухолевых клеток в организме. При этом контролируемый врачом прием фолиевой кислоты способен, наоборот, снизить вероятность развития рака.

О необычном свойстве фолиевой кислоты, или витамина B9, сообщил Алабамский университет в Бирмингеме (США) со ссылкой на исследование норвежских ученых. И если о положительном эффекте этой добавки ранее уже было известно, то о ее негативном влиянии сообщается впервые.

По данным американского университета, ранее было известно, что в достаточных количествах фолиевая кислота, которая содержится в зеленых овощах с листьями, играет важную роль в росте и восстановлении клеток, поэтому эту добавку часто прописывают незадолго до беременности и в период первого триместра (активного роста плода), чтобы снизить риск развития дефектов нервной трубки плода. От нехватки витамина нарушается процесс репликации ДНК, что и увеличивает опасность развития рака. Отдельно польза фолиевой кислоты была доказана в части профилактики рака толстой кишки.

Теперь выяснилось, что избыточный прием B9 в некоторых группах испытуемых привел к относительно более высокой смертности из-за ускоренного роста раковых клеток. Так, в первом исследовании в группе, которая принимала фолиевую кислоту, от рака скончались 10%, а в той, где не принимали - 8,4%. Во втором исследовании разница была сопоставимой - 4% против 2,9%. В обоих случаях испытуемые принимали 800 мкг фолиевого эквивалента в сутки, что составляет 200% суточной нормы.

"Как видите, повышенный риск развития рака при приеме витаминной добавки был не столь существенным, поэтому не паникуйте", - говорится в сообщении университета.

Медики рекомендуют перед приемом любых добавок сначала консультироваться со своим врачом и не принимать дополнительные витамины, если на то нет медицинских оснований. Кроме того, перед приемом фолиевой кислоты сообщите своему врачу, если у вас была аллергия, дефицит витамина B12 или рак, а также если вы проходили гемодиализ или стентирование коронарных сосудов сердца. В этих случаях прием фолиевой кислоты может быть не столь безопасным, пишет Daily Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании.