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12.12.2021 12:08
Рубрика: Общество

Опрос: Новогоднюю премию стало платить больше работодателей

Текст: Елена Яковлева

43 процента работодателей собираются вознаградить своих сотрудников премией за работу в 2021 году, сообщает SuperJob. 20 процентов сотрудников намерены дать премию все сотрудникам, а 23 сделают это выборочно.

Число работодателей, желающих выплатить новогодние премии, выросло более, чем вдвое (в 2019 году их было 15 процентов, а в прошлом - 17, и, возможно, вырастет еще).

Только 36 процентов компаний, судя по опросу, не думают выплачивать премию сотрудникам, а в 21 проценте организаций это решение еще не принято.

Ожидания работников скромнее намерений работодателей: только 29 процентов россиян надеются получить премию к Новому году.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Из организаций, где будут премировать всех сотрудников, больше всего компаний с численностью персонала до 100 человек (24 процента). Чаще других премии выдают компании сферы торговли (21%). А компании из сферы IT, интернета и связи склонны платить новогодние премии выборочно.

Однако, по опросам сервиса Rabota.ru, планируют выплатить премии по итогам года около 65 процентов работодателей, уточнила редакция "Коммерсанта". Причем 29 процентов из них выборочно, только некоторым сотрудникам, а 35 процентов вообще воздержатся.

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