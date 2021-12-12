Песков рассказал о словах Путина Байдену про российские войска

Президент России на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска находятся на территории своей страны и никому не представляют угрозы. Об этом заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России​​​. Которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите, сидя от нашей территории в 1000 км", - передал слова Владимира Путина его пресс-секретарь. Президент России говорил о территории нашей страны и про Европу - "наш общий дом", тогда как "американцы находятся по ту сторону океана", уточнил он.

Информационная напряженность вокруг российских войск нагнетается для продолжения демонизации России и ее позиционирования как некой стороны потенциального агрессора, заявил Песков. Говоря про "красные линии", он заметил, что "концептуально это очень и очень серьезное разногласие России и США".