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Рубрика: Культура

Пять экранизаций по Гюставу Флоберу

Текст: Наталья Соколова
"Мадам Бовари" Флобера - пожалуй, одно из самых экранизируемых произведений французской литературы. На втором месте, наверное, "Милый друг" Мопассана.

"Мадам Бовари" в кино получались слишком разные - начиная от первой экранизации 1949 года и заканчивая фильмом 2014 года. Роман шокировал французское общество, а автора преследовали за непристойность. Кстати, Флобер выиграл дело в суде.

В день 200-летия со дня рождения Флобера "РГ" предлагает пересмотреть самые известные фильмы по его книгам.

"Саламбо" (1960)

Фото: kinopoisk.ru

Действие одноименного романа Флобера происходит в древнем Карфагене в эпоху Первой Пунической войны, то есть в III веке до н.э., когда знаменитый карфагенский полководец Гамилькар Барка с невиданной жестокостью подавил восстание наемных войск. Это история страсти одного из вождей наемников, предводителя отряда ливийцев Мато к дочери Гамилькара, прекрасной жрице богини Танит - Саламбо. Девушка, сама того не желая, отдается этой страсти, казавшейся ей волей богов... С этой картиной 1960 года, снятой Серджио Гриеко, случился скандал - в Италии ее посчитали слишком откровенной - министерство культурного наследия потребовало вырезать сцену, где Мато целует грудь и шею Саламбо. Что ж, несмотря на вырезанную сцену, фильм получился достойным своего литературного источника - буйство красок юга, колорит и привлекательная история переданы превосходно.

Сериал "Воспитание чувств" (1973)

Фото: kinopoisk.ru

Пятисерийный французский сериал снят Марселем Кревенном. Точное следование оригиналу - одноименному роману Флобера - делают фильм классикой. В центре сюжета - вечная борьба чувства и долга: восемнадцатилетний Фредерик Моро, сын провинциальных буржуа, едет в Париж с не очень ясными для него целями: выучиться на юриста, чтобы порадовать мать, а, может, стать поэтом или художником - то, что ему хочется больше всего. Он знакомится с торговцем Жаком Арну и влюбляется в его очаровательную жену. Но она готова только на платоническое чувство. Моро не теряется и заводит роман с любовницей Арну - беспечной куртизанкой. На ней "донжуанский" список Моро не закончится…

"Госпожа Бовари" (2000)

Фото: kinopoisk.ru

Первая киноверсия знаменитого романа Флобера увидела свет в Голливуде в 1932 году и называлась "Порочная любовь". А самой известной американской экранизацией романа считается черно-белая лента 1949 года в постановке Винсенте Миннелли, супруга Джуди Гарленд и отца Лайзы Миннелли. Фильм 2000-го года - мини-сериал от BBC, номинировавшийся на премию "Золотой глобус". Номинацию фильму принесла исполнительница главной роли - Фрэнсис O'Коннор. У Тима Файвелла получилась этакая "английская" версия знаменитого сюжета. Мужчины - сплошь джентльмены, свет холодный и чопорный, а дамы сдержаны на чувства - уж точно не француженки. "Самой романтической сказки из всех" (как называл историю Эммы Бовари Владимир Набоков - "С точки зрения стиля перед нами проза, берущая на себя обязанности поэзии", - писал он) не получилось, зато зрителям в фильме все понятно, почему Эмма поступает так, а не иначе.

"Простая душа" (2008)

Фото: kinopoisk.ru

Еще одна экранизация романа Гюстава Флобера от Марион Лэне. Фелисите никак не может забыть свою первую любовь. Человек, которого она так любила, жестоко обошелся с ней. Устроившись служанкой в дом недавно овдовевшей Матильды Обэн, живущей с двумя детьми, она пытается забыть все, что было. Но время не лечит быстро... Эту психологическую драму стоит смотреть, в первую очередь, ради неподражаемой игры Сандрин Боннэр. Благодаря ей, фильм насквозь проникнут болью и хрупкостью бытия.

"Госпожа Бовари" (2014)

Последняя по времени экранизации "Мадам Бовари" от Софи Бартез. Погрязшую во лжи Эмму сыграла звезда фильма "Алиса в стране чудес" Миа Васиковска. Критики и зрители обвиняли фильм в слишком упрощенном подходе к книге. Уж слишком алчной и эгоистичной получилась Эмма Бовари в этом фильме. "Я ненавижу пошлых героев и сдержанность в проявлении чувств - этого и в жизни довольно", - говорит Эмма-Васиковска. И следует выбранному пути неукоснительно.

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