Премьер Израиля совершит первый в истории визит в ОАЭ

Глава правительства Израиля Нафтали Беннет впервые в истории посетит Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с официальным визитом. На 13 декабря у Беннета запланированы переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Премьер-министр Беннет отправится сегодня с первым официальным визитом в ОАЭ по приглашению наследного принца Абу-Даби. Завтра (13 декабря) ожидается встреча премьер-министра с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - указывается в цитируемом ТАСС заявлении канцелярии израильского премьер-министра. - Лидеры обсудят углубление связей между Израилем и ОАЭ, особенно экономические и региональные вопросы, которые будут способствовать процветанию, росту благосостояния и укреплению стабильности между двумя странами".

Подчеркивается, что это "первый в истории официальный визит израильского премьера в ОАЭ".

Визит главы правительства еврейского государства в эту арабскую страну стал возможен после того, как Израиль при посредничестве США в сентябре 2020 года подписал соглашение нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном.