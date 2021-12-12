Путин напомнил про оставшееся у Киева имущество СССР

Украина до сих пор не передала России заграничное имущество, оставшееся от Советского Союза, хотя Москва оплатила все внешние долги СССР. Об этом рассказал президент в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история".

В 1990-е годы Россия не могла решать социально-экономические вопросы без финансовой подпитки извне и набрала много долгов, напомнил Владимир Путин. В 1993 году Россия взяла обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза за все союзные республики - надеясь, что они передадут ей зарубежные активы оставшиеся от СССР. "Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала", - заметил президент.

Потом Россия сама стала набирать много кредитов. "Вынуждена была это делать с учетом того, что вовремя не могли заплатить ни пенсии, ни заработные платы в социальной сфере, на государственной службе. Даже денежное довольствие военнослужащим не платили вовремя. Поэтому без этого невозможно было тогда обойтись", - сказал Путин. Ситуация с долгами начала меняться с начала 2000-х годов, подчеркнул он.