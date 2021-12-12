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12.12.2021 17:10
Рубрика: Власть

Путин назвал одну из главных задач после 90-х

Текст: Кира Латухина

После 1990-х годов в России одной из главных задач было восстановление экономики и оборонно-промышленного комплекса, заявил президент в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1". Сохранить страну и обеспечить ее развитие удалось благодаря поддержке людей, также сказал он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Одна из главных задач заключалась в том, чтобы восстановить экономику, и на базе восстановленной экономики и социальной сферы - потому что нужно и людям было дать возможность глоток чистого воздуха почувствовать - восстанавливать оборонно-промышленный комплекс, наши научные школы и вооруженные силы", - сказал Владимир Путин​​​. "Действительно, многое удалось сделать", - оценил он.

Президент благодарен людям за поддержку его усилий по сохранению и развитию страны: "Если бы не было поддержки народа, этого бы не удалось". "Подавляющее большинство граждан России меня поддержало в тех усилиях, которые были предприняты и по сохранению страны, и по стабилизации ситуации, и по развитию", - заметил он. Как бы тяжело ни было людям, они поддержали этот курс, подчеркнул Путин.

"Даже когда принимаешь какие-то очень сложные, а подчас, на первый взгляд даже кажется иногда, и рискованные решения, если ты внутренне убежден в том, что ты прав, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильным выбором - результативным, приносящим реальные плоды, которые сказываются на укреплении российской государственности", - заключил президент.

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