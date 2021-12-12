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Рубрика: Власть

Путин обсудит нацпроекты и приедет на съезд РСПП

Текст: Кира Латухина

В программе "Москва. Кремль. Путин" объявили график президента на следующую неделю (13-19 декабря). Об этом сообщается на сайте телеканала "Россия 1".

Путин продолжит зарубежные поездки

Одним из главных событий недели станет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, считают авторы сообщения. Также Владимир Путин встретится с членами правительства и посетит съезд Союза промышленников и предпринимателей (мероприятие назначено на пятницу, 17 декабря).

Будут и международные встречи. В Россию с первым зарубежным визитом приедет президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кроме того, о желании провести на следующей неделе телемост с Путиным говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Правда, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в график этот разговор еще не встал, впрочем, не исключив, что лидеры могут пообщаться оперативно.

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