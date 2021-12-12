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12.12.2021 16:52
Рубрика: Власть

Путин: При развале России последствия были бы хуже Югославии

Текст: Кира Латухина

Если бы Россия развалилась в 90-х, то последствия этого были бы более кровавыми, чем события в Югославии, заявил президент в эфире канала "Россия-1" в фильме "Россия. Новейшая история".

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
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"Точно можно сказать, что нам было бы очень плохо, мы сейчас бы не боролись за повышение рождаемости, мы бы сейчас боролись за выживание. А трагический пример Югославии говорит о том, что, если бы с нами произошло то, что произошло с Югославией, последствия для России, имея в виду характер русского человека, и не только русского, но и вообще всех проживающих на территории России народов, у нас, может быть, противостояние было бы еще более жестким и кровавым, чем в результате распада Югославии", - считает Владимир Путин.

"То, что некоторые, я скажу осторожно, чтобы не стали обвинять, что мы там врагов ищем... определенные силы на Западе стремились к развалу Российской Федерации, напрямую поддерживали сепаратистов и бандитов и террористов, которые все делали для того, чтобы Россию раскачать. Это для меня было абсолютным фактом", - продолжил президент.

Сепаратизм на Кавказе в 90-х "возник не на голом месте, все это в значительной степени было связано с тяжелым наследием еще советского времени, с принудительным переселением народов после войны, но этим воспользовались деструктивные элементы из-за границы", напомнил он.

"Северный Кавказ наводнили различные террористические формирования и террористы с Ближнего Востока. Поэтому страна кроме внутриполитических, экономических, социальных проблем столкнулась и с агрессией международного терроризма, и фактически с гражданской войной, очень кровавой и жестокой", - сказал Путин.

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