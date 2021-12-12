Путин: РФ лидирует по новому вооружению в мире

Паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению РФ является мировым лидером. Об этом заявил президент Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Он уточнил, что примерный паритет сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов. "Но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что традиционно имеющийся на вооружении потенциал в РФ не просто модернизируют, а вводят новые комплексы. "В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня - номер один в мире", - заявил Путин.

Комментируя тему гиперзвукового оружия, он признал, что другие страны в перспективе тоже будут им обладать, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами.

"Но пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится, - заявил российский лидер. - Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием".