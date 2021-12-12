Путин: Россия в 1990-х годах утратила значительную часть суверенитета

В 1990-е годы Россия утратила часть своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1". Он добавил, что сепаратисты в этот период при поддержке Запада делали все, чтобы раскачать ситуацию в России.

"Россия была в достаточно слабом состоянии, - констатировал президент. - Была зависима от различного рода финансовых инструментов и механизмов, от политических, внутриполитических". Рычагов давления было очень много, признал Путин.

При этом ситуацию раскачивали сепаратисты. "Когда я был директором ФСБ, я это видел, - заявил он. - Определенные силы на Западе, они просто стремились к развалу РФ. Напрямую поддерживали сепаратистов, и бандитов, и террористов".

Российский лидер подчеркнул, что для него это было абсолютным фактом.

В случае их успеха - развала России - последствия были бы более жесткими и кровавыми, чем в Югославии, считает Путин. "Точно можно сказать, что нам было бы очень плохо, мы сейчас бы не боролись за повышение рождаемости, мы бы сейчас боролись за выживание", - сказал он.