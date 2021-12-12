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12.12.2021 15:07
Рубрика: Власть

Путин назвал распад СССР трагедией

Текст: Татьяна Замахина

Президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны. По его оценке, это обернулось настоящей гуманитарной катастрофой.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
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"Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз", - сказал он в интервью в фильме "Россия. Новейшая история" на канале "Россия 1".

Путин напомнил, что страна утратила 40 процентов территории, примерно столько же производственных мощностей и населения. В итоге это уже была совершенно другая страна, считает президент. "И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено", - констатировал глава государства, добавив, что с распадом Союза 25 млн русских людей в одночасье оказались за границей.

Путин предположил, для самих республик бывшего СССР, которые приобрели независимость, "это хорошо, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо". Таким гражданам, пояснил он, было невозможно воссоединиться со своими родственниками. "Не было ни места работы, ни места жительства. Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", - считает президент.

Он также высказал мнение, что страны Запада в 1990-е годы думали, что Россия также распадется, и это вопрос времени. "Президент одной из Восточно-Европейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал о том, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет, мы считали, что это неизбежно", - рассказал российский лидер.

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