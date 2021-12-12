Путин заявил, что в 90-е годы занимался частным извозом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 90-е годы прошлого века подрабатывал частным извозом. Об этом российские зрители узнали из анонса документального фильма "Новейшая история", который телеканал "Россия 1" покажет вечером 12 декабря.

Автор фильма, описывая тяжелую экономическую ситуацию в стране, отметил, что многим квалифицированным специалистам было нелегко в то время.

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - продолжил мысль журналиста Владимир Путин.

Глава государства добавил, что предложение переехать из Санкт-Петербурга в Москву ему поступило в конце 90-х, и он согласился, потому что другой работы тогда не было. "Мне предложили заняться юридическими делами в управлении делами президента", - рассказал политик.