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Рубрика: Власть

Путин заявил, что в 90-е годы занимался частным извозом

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 90-е годы прошлого века подрабатывал частным извозом. Об этом российские зрители узнали из анонса документального фильма "Новейшая история", который телеканал "Россия 1" покажет вечером 12 декабря.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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Автор фильма, описывая тяжелую экономическую ситуацию в стране, отметил, что многим квалифицированным специалистам было нелегко в то время.

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - продолжил мысль журналиста Владимир Путин.

Глава государства добавил, что предложение переехать из Санкт-Петербурга в Москву ему поступило в конце 90-х, и он согласился, потому что другой работы тогда не было. "Мне предложили заняться юридическими делами в управлении делами президента", - рассказал политик.

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