Оперштаб: В Москве выявлено 2 862 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлено 2 862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 714 человек. На ИВЛ находятся 569 человек.

В городе выздоровели еще 3 494 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 812 568. В столице скончались 88 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru.