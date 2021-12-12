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12.12.2021 14:45
Рубрика: Происшествия

В тульском кафе мужчина устроил стрельбу

Текст: Антон Валагин (Тула)

Тульские следователи возбудили уголовное дело против 39-летнего жителя города Суворов. Его подозревают в насилии против представителей власти (статья 318 УК РФ).

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По данным следствия, в ночь на 12 декабря мужчина повздорил в кафе с двумя приятелями и в пылу конфликта выстрелил в одного из них из травматического пистолета, причинив 27-летнему оппоненту несерьезное повреждение в области живота.

Администрация заведения вызвала полицию. Когда на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и территориального отдела МВД, буян отказался подчиниться их требованиям и попытался сбежать. При этом он ударил по лицу росгвадейца и женщину-полицейского.

- Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет подготовлено ходатайство в суд о заключении его под стражу, - рассказали в управлении СКР по Тульской области.

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