Собянин расширит транспортный сервис "По пути"

Мэр Москвы Сергей Собянин намерен расширить зону покрытия нового транспортного сервиса "По пути". Этими планами глава города поделился у себя "ВКонтакте".

"Жители оценили удобство сервиса. Население пяти поселений новой Москвы может заказать автобус почти к дому. Он везет до метро "Прокшино" и станции МЦД Силикатная", - отметил Сергей Собянин. Пассажирам больше всего нравится удобство и экономия. Раньше им приходилось добираться из отдаленных поселений до метро пешком или на такси. А сейчас они могут просто вызвать себе автобус через приложение "Московский транспорт". Стоимость проезда составляет 46 рублей, комфортабельные автобусы курсируют с 05:30 до 23:00.

В связи с тем, что сервис горожанам понравился, власти столицы решили расширить его географию и на другие населенные пункты новой Москвы.