Теплую и снежную погоду пообещали москвичам на следующей неделе

С понедельника в столицу придет теплая, влажная и снежная погода. Подробности рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области.

По данным метеоролога, всю предстоящую неделю температурный фон будет выше климатической нормы. Причем к концу недели отклонения превысят 4-5 градусов.

"В понедельник и вторник выпадет до 4 - 5 см снега, температура будет от -5 до -2 градусов, - рассказала "РГ" Позднякова. - В среду осадков не ожидается. А к пятнице, 17 декабря, в дневные часы потеплеет выше 0 градусов. При этом ночью сохранится небольшой минус".

Как отметила метеоролог, оттепель не приведет к стремительному таянию снега, снежный покров сохранится.