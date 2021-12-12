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12.12.2021 20:02
Рубрика: Общество

Теплую и снежную погоду пообещали москвичам на следующей неделе

Текст: Ирина Огилько
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

С понедельника в столицу придет теплая, влажная и снежная погода. Подробности рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области.

Фото: предоставлено департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы
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По данным метеоролога, всю предстоящую неделю температурный фон будет выше климатической нормы. Причем к концу недели отклонения превысят 4-5 градусов.

"В понедельник и вторник выпадет до 4 - 5 см снега, температура будет от -5 до -2 градусов, - рассказала "РГ" Позднякова. - В среду осадков не ожидается. А к пятнице, 17 декабря, в дневные часы потеплеет выше 0 градусов. При этом ночью сохранится небольшой минус".

Как отметила метеоролог, оттепель не приведет к стремительному таянию снега, снежный покров сохранится.

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