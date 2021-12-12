В ДТП под Владимиром погибли пять человек

Пять человек стали жертвами столкновения легковушки и грузовика во Владимирской области.

Авария произошла около 5 часов утра воскресенья на 323 километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Гороховецком районе. По предварительной информации, легковой автомобиль ВАЗ врезался в стоявший на обочине грузовик Hino.

- В результате ДТП погибли водитель ВАЗ и четверо его пассажиров, - рассказали в УМВД по региону.

Корпус легковушки был сильно деформирован. Для извлечения тел погибших пришлось привлекать спасателей. На месте происшествия работают полицейские - они выясняют все подробности аварии.