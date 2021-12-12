В Москву идет новая волна холодов

Потепление, которое пришло в Москву, в конце недели снова сменится морозами. Об этом у себя в Instagram рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как уже писала "РГ", потепление будет продолжаться до конца рабочей недели. А с наступлением выходных, отмечают в центре "Фобос", зима начнет возвращать утраченные позиции. Волна холода придет в субботу: ночью температура с плюсовых значений опустится до минус 5-10 градусов. К тому же североатлантический циклон принесет в город обильные снегопады. Сугробы вырастут до 25 сантиметров - это норма для второй половины января.

Согласно прогнозам центра "Фобос", последняя декада декабря станет морозным периодом. Таким образом, декабрь, по оценкам метеорологов, будет напоминать "температурный сэндвич": периоды тепла постоянно наслаиваются на волны холода.