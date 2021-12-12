В Подмосковье поезд сбил ребенка на "ватрушке"

В подмосковном Королеве ребенок, катавшийся с горки на "ватрушке", скатился на железнодорожные пути.

Как сообщает Telegram-канал региональной прокуратуры, инцидент произошел днем в субботу, 11 декабря. Родители с 5-летней дочерью вышли на "дикий" тюбинговый спуск, который находился над железной дорогой. Девочка скатилась с насыпи в тот момент, когда мимо проезжал поезд. Она фактически врезалась в проходящий состав и получила травмы.

Прокуратура начала проверку всех обстоятельств ЧП. Об этом же заявили и представители областного ГСУ СК.