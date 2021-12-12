Верховный суд призвал не сажать в тюрьму матерей и беременных

Верховный суд России выпустил специальный обзор, как применяются нормы международного права в нашей практике. В документе высокая инстанция особо акцентировала внимание на том, что матерей и беременных женщин необходимо по возможности беречь от тюрьмы.

Если мама совершила преступление, надо постараться подобрать ей такое наказание, чтобы решетка и колючая проволока не разлучили женщину с ребенком.

"Принятые резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 65/229 от 21 декабря 2010 года Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), рекомендуют по мере возможности и целесообразности отдавать предпочтение наказанию беременных женщин и женщин с детьми на иждивении, не связанному с лишением свободы", - сказано в документе Верховного суда России.

В обзоре приведено дело жительницы Тульской области, осужденной на три года колонии общего режима за растрату. Поначалу женщине дали отсрочку, но потом апелляционная инстанция это отменила, и осужденную отправили в колонию. Это было неправильное решение, на что указала кассация. Дело было поручено пересмотреть.

Суд обратил внимание, что вопрос о лишении свободы следует рассмотреть, если преступление является тяжким или насильственным, или если женщина представляет постоянную опасность для общества. В тех же случаях, когда это возможно, мама должна остаться дома вместе с ребенком.

Сегодня в тюрьмах находятся более 38,8 тысячи женщин. Большинство из них уже осуждены и отбывают срок. Часть - находится в следственных изоляторах. Но лишение свободы женщины - крайняя мера

По данным Федеральной службы исполнения наказаний на 1 ноября, в казенных домах содержалось 38 тысяч 821 женщина. С начала года женское тюремное население сократилось на 564 человека.

Из всех сидящих 28 тысяч 873 женщины находились в колониях, а 9948 - в следственных изоляторах.

"При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 335 детей", - сообщают во ФСИН.

Напомним, дети до трех лет могут находиться в домах ребенка при колонии. После того как ребенок становится старше, он должен куда-то уехать. Или к родственникам, или в детский дом.

В некоторых домах ребенка разрешено совместное проживание. То есть мама не приходит в гости к своему малышу, а живет вместе с ним постоянно. Почти как дома, но все-таки за решеткой. Надо ли говорить, что обычный домашний режим в любом случае предпочтительнее для матери и ребенка.

"В РФ продолжена работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики", - отметил не так давно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, выступая на заседании Совета судей.

Он сообщил, что в целом лишение свободы назначается 29 процентам осужденных.