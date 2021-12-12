МЧС предупредило о надвигающемся на Сахалин и Курилы сильном циклоне

13 декабря на территории Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского и Анивского районов прогнозируется снег, местами сильный, и ветер от 11 до 16 метров в секунду (на побережьях 19-24). На территории Южно-Курильского и Курильского районов также ожидаются осадки и ветер до 28 метров в секунду

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на сахалинское управление Росгидромета.

Спасатели направили в администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры экстренные предупреждения. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию.

В МЧС не исключают обрыва проводов из-за стихии, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений.

Жителям районов рекомендовали не покидать без особой необходимости пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту.