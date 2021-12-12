Тихоокеанский циклон обрушится на побережье Камчатки

К берегам Камчатки направляется тихоокеанский циклон. Как сообщают в краевом ГУ МЧС со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 13 декабря он начнет оказывать активное влияние на территории Алеутского муниципального округа и местами - Усть-Камчатского муниципального района.

Там ожидаются сильный снег, штормовой ветер до 33 метров секунду, метель, налипание снега на провода, гололедица и снежные заносы.

13 декабря утром циклон распространит свое влияние на Карагинский, Олюторский и Пенжинский муниципальные районы. Неблагоприятные метеорологические явления сохранятся до конца дня 14 декабря.

Ранее синоптики предупредили об ожидающемся в акваториях Берингова моря и Тихого океана опасном волнении высотой 8-10 метров.