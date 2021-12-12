В Хабаровском крае две школьницы до смерти избили пенсионера

В Ванинском районе Хабаровского края две девушки в возрасте 14 и 16 лет до смерти избили 60-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, трагедия произошла в поселке Октябрьский с 9 на 10 декабря. Две девушки находились в квартире, где проживал мужчина 1961 года рождения. Там они избили его, после чего пострадавшего госпитализировали. Позже он скончался от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Девушек задержали и предъявили обвинение. По решению суда они помещены под стражу.