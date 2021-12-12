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12.12.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29 929 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 29 929 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2862
  • 2 Московская область 2040
  • 3 Санкт-Петербург 2012
  • 4 Краснодарский край 736
  • 5 Самарская область 717
  • 6 Пермский край 679
  • 7 Красноярский край 678
  • 8 Свердловская область 658
  • 9 Ростовская область 652
  • 10 Челябинская область 622
  • 11 Воронежская область 617
  • 12 Иркутская область 600
  • 13 Нижегородская область 576
  • 14 Омская область 569
  • 15 Республика Башкортостан 541
  • 16 Алтайский край 512
  • 17 Хабаровский край 509
  • 18 Саратовская область 489
  • 19 Приморский край 459
  • 20 Ставропольский край 453
  • 21 Волгоградская область 398
  • 22 Новосибирская область 385
  • 23 Ленинградская область 380
  • 24 Тверская область 360
  • 25 Кемеровская область 359
  • 26 Липецкая область 350
  • 27 Вологодская область 350
  • 28 Пензенская область 345
  • 29 Архангельская область 340
  • 30 Белгородская область 321
  • 31 Забайкальский край 305
  • 32 Ульяновская область 304
  • 33 Тюменская область 303
  • 34 Владимирская область 295
  • 35 Республика Крым 287
  • 36 Ярославская область 273
  • 37 Амурская область 264
  • 38 Республика Коми 260
  • 39 Кировская область 248
  • 40 Орловская область 247
  • 41 Астраханская область 240
  • 42 Оренбургская область 238
  • 43 Республика Бурятия 237
  • 44 Брянская область 237
  • 45 Республика Карелия 235
  • 46 Тульская область 234
  • 47 Республика Саха (Якутия) 233
  • 48 Томская область 231
  • 49 Тамбовская область 215
  • 50 Смоленская область 214
  • 51 Рязанская область 213
  • 52 Ивановская область 201
  • 53 Ханты-Мансийский автономный округ 201
  • 54 Калужская область 200
  • 55 Новгородская область 191
  • 56 Курганская область 189
  • 57 Удмуртская Республика 189
  • 58 Республика Татарстан 189
  • 59 Калининградская область 188
  • 60 Псковская область 176
  • 61 Костромская область 164
  • 62 Мурманская область 161
  • 63 Севастополь 159
  • 64 Республика Дагестан 151
  • 65 Республика Хакасия 141
  • 66 Курская область 139
  • 67 Республика Чувашия 138
  • 68 Республика Мордовия 137
  • 69 Сахалинская область 135
  • 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
  • 71 Республика Марий Эл 119
  • 72 Республика Адыгея 113
  • 73 Кабардино-Балкарская Республика 98
  • 74 Республика Ингушетия 83
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 82
  • 76 Чеченская Республика 80
  • 77 Карачаево-Черкесская Республика 69
  • 78 Камчатский край 51
  • 79 Республика Тыва 43
  • 80 Магаданская область 36
  • 81 Еврейская автономная область 36
  • 82 Республика Алтай 31
  • 83 Республика Калмыкия 17
  • 84 Ненецкий автономный округ 12
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 016 896 случаев (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,05%
  • 2. Республика Алтай 0,13%
  • 3. Москва, Республика Тыва 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 132 смерти:
  1. Москва 88
  2. Санкт-Петербург 63
  3. Московская область 53
  4. Воронежская область 46
  5. Волгоградская область 37
  6. Красноярский край 37
  7. Свердловская область 36
  8. Республика Башкортостан 34
  9. Нижегородская область 34
  10. Ставропольский край 32
  11. Челябинская область 30
  12. Самарская область 29
  13. Владимирская область 27
  14. Ростовская область 27
  15. Республика Крым 24
  16. Краснодарский край 24
  17. Алтайский край 24
  18. Иркутская область 24
  19. Брянская область 23
  20. Тюменская область 22
  21. Республика Чувашия 20
  22. Рязанская область 18
  23. Саратовская область 15
  24. Новосибирская область 15
  25. Ульяновская область 14
  26. Ярославская область 13
  27. Липецкая область 12
  28. Тамбовская область 12
  29. Архангельская область 12
  30. Пермский край 12
  31. Омская область 12
  32. Тульская область 11
  33. Новгородская область 11
  34. Оренбургская область 11
  35. Пензенская область 11
  36. Ханты-Мансийский автономный округ 11
  37. Республика Марий Эл 10
  38. Курская область 9
  39. Ленинградская область 9
  40. Республика Хакасия 9
  41. Орловская область 8
  42. Смоленская область 8
  43. Республика Коми 8
  44. Белгородская область 7
  45. Вологодская область 7
  46. Республика Северная Осетия - Алания 7
  47. Республика Татарстан 7
  48. Калужская область 6
  49. Мурманская область 6
  50. Астраханская область 6
  51. Севастополь 6
  52. Кабардино-Балкарская Республика 6
  53. Хабаровский край 6
  54. Костромская область 5
  55. Псковская область 5
  56. Республика Дагестан 5
  57. Республика Мордовия 5
  58. Удмуртская Республика 5
  59. Республика Бурятия 5
  60. Республика Саха (Якутия) 5
  61. Ивановская область 4
  62. Республика Карелия 4
  63. Калининградская область 4
  64. Приморский край 4
  65. Амурская область 4
  66. Карачаево-Черкесская Республика 3
  67. Курганская область 3
  68. Республика Тыва 3
  69. Кемеровская область 3
  70. Республика Адыгея 2
  71. Кировская область 2
  72. Сахалинская область 2
  73. Еврейская автономная область 2
  74. Республика Калмыкия 1
  75. Чеченская Республика 1
  76. Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  77. Республика Алтай 1
  78. Забайкальский край 1
  79. Камчатский край 1
  80. Магаданская область 1
  81. Чукотский автономный округ 1

За весь период по России умерло 289 483 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 31 391 человек:
  1. Москва 3494
  2. Московская область 2123
  3. Санкт-Петербург 1283
  4. Омская область 825
  5. Челябинская область 807
  6. Ростовская область 756
  7. Нижегородская область 751
  8. Красноярский край 729
  9. Воронежская область 706
  10. Самарская область 698
  11. Пермский край 678
  12. Краснодарский край 674
  13. Саратовская область 609
  14. Пензенская область 582
  15. Республика Башкортостан 556
  16. Ульяновская область 530
  17. Алтайский край 513
  18. Иркутская область 486
  19. Рязанская область 479
  20. Смоленская область 476
  21. Калининградская область 475
  22. Ставропольский край 469
  23. Свердловская область 454
  24. Хабаровский край 454
  25. Ленинградская область 417
  26. Тюменская область 412
  27. Орловская область 402
  28. Севастополь 393
  29. Тверская область 391
  30. Республика Крым 389
  31. Вологодская область 386
  32. Волгоградская область 375
  33. Республика Саха (Якутия) 367
  34. Брянская область 364
  35. Оренбургская область 336
  36. Курская область 307
  37. Ярославская область 306
  38. Новгородская область 306
  39. Приморский край 306
  40. Архангельская область 277
  41. Костромская область 273
  42. Курганская область 265
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 258
  44. Республика Бурятия 258
  45. Астраханская область 257
  46. Забайкальский край 249
  47. Кемеровская область 248
  48. Мурманская область 234
  49. Владимирская область 232
  50. Республика Карелия 221
  51. Амурская область 221
  52. Тульская область 218
  53. Томская область 207
  54. Калужская область 200
  55. Ивановская область 174
  56. Липецкая область 160
  57. Кировская область 155
  58. Псковская область 151
  59. Республика Мордовия 137
  60. Удмуртская Республика 136
  61. Белгородская область 126
  62. Республика Дагестан 120
  63. Республика Северная Осетия - Алания 119
  64. Республика Чувашия 111
  65. Тамбовская область 109
  66. Сахалинская область 101
  67. Новосибирская область 100
  68. Республика Марий Эл 98
  69. Ямало-Ненецкий автономный округ 95
  70. Карачаево-Черкесская Республика 94
  71. Кабардино-Балкарская Республика 91
  72. Республика Тыва 84
  73. Республика Адыгея 82
  74. Чеченская Республика 66
  75. Республика Хакасия 63
  76. Республика Ингушетия 51
  77. Республика Коми 48
  78. Еврейская автономная область 48
  79. Республика Алтай 38
  80. Камчатский край 38
  81. Республика Татарстан 37
  82. Магаданская область 34
  83. Республика Калмыкия 21
  84. Ненецкий автономный округ 11
  85. Чукотский автономный округ 11

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 741 355.

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