За сутки в России подтверждено 29 929 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2862
- 2 Московская область 2040
- 3 Санкт-Петербург 2012
- 4 Краснодарский край 736
- 5 Самарская область 717
- 6 Пермский край 679
- 7 Красноярский край 678
- 8 Свердловская область 658
- 9 Ростовская область 652
- 10 Челябинская область 622
- 11 Воронежская область 617
- 12 Иркутская область 600
- 13 Нижегородская область 576
- 14 Омская область 569
- 15 Республика Башкортостан 541
- 16 Алтайский край 512
- 17 Хабаровский край 509
- 18 Саратовская область 489
- 19 Приморский край 459
- 20 Ставропольский край 453
- 21 Волгоградская область 398
- 22 Новосибирская область 385
- 23 Ленинградская область 380
- 24 Тверская область 360
- 25 Кемеровская область 359
- 26 Липецкая область 350
- 27 Вологодская область 350
- 28 Пензенская область 345
- 29 Архангельская область 340
- 30 Белгородская область 321
- 31 Забайкальский край 305
- 32 Ульяновская область 304
- 33 Тюменская область 303
- 34 Владимирская область 295
- 35 Республика Крым 287
- 36 Ярославская область 273
- 37 Амурская область 264
- 38 Республика Коми 260
- 39 Кировская область 248
- 40 Орловская область 247
- 41 Астраханская область 240
- 42 Оренбургская область 238
- 43 Республика Бурятия 237
- 44 Брянская область 237
- 45 Республика Карелия 235
- 46 Тульская область 234
- 47 Республика Саха (Якутия) 233
- 48 Томская область 231
- 49 Тамбовская область 215
- 50 Смоленская область 214
- 51 Рязанская область 213
- 52 Ивановская область 201
- 53 Ханты-Мансийский автономный округ 201
- 54 Калужская область 200
- 55 Новгородская область 191
- 56 Курганская область 189
- 57 Удмуртская Республика 189
- 58 Республика Татарстан 189
- 59 Калининградская область 188
- 60 Псковская область 176
- 61 Костромская область 164
- 62 Мурманская область 161
- 63 Севастополь 159
- 64 Республика Дагестан 151
- 65 Республика Хакасия 141
- 66 Курская область 139
- 67 Республика Чувашия 138
- 68 Республика Мордовия 137
- 69 Сахалинская область 135
- 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 123
- 71 Республика Марий Эл 119
- 72 Республика Адыгея 113
- 73 Кабардино-Балкарская Республика 98
- 74 Республика Ингушетия 83
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 82
- 76 Чеченская Республика 80
- 77 Карачаево-Черкесская Республика 69
- 78 Камчатский край 51
- 79 Республика Тыва 43
- 80 Магаданская область 36
- 81 Еврейская автономная область 36
- 82 Республика Алтай 31
- 83 Республика Калмыкия 17
- 84 Ненецкий автономный округ 12
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 016 896 случаев (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,05%
- 2. Республика Алтай 0,13%
- 3. Москва, Республика Тыва 0,14%
За последние сутки подтверждено 1 132 смерти:
- Москва 88
- Санкт-Петербург 63
- Московская область 53
- Воронежская область 46
- Волгоградская область 37
- Красноярский край 37
- Свердловская область 36
- Республика Башкортостан 34
- Нижегородская область 34
- Ставропольский край 32
- Челябинская область 30
- Самарская область 29
- Владимирская область 27
- Ростовская область 27
- Республика Крым 24
- Краснодарский край 24
- Алтайский край 24
- Иркутская область 24
- Брянская область 23
- Тюменская область 22
- Республика Чувашия 20
- Рязанская область 18
- Саратовская область 15
- Новосибирская область 15
- Ульяновская область 14
- Ярославская область 13
- Липецкая область 12
- Тамбовская область 12
- Архангельская область 12
- Пермский край 12
- Омская область 12
- Тульская область 11
- Новгородская область 11
- Оренбургская область 11
- Пензенская область 11
- Ханты-Мансийский автономный округ 11
- Республика Марий Эл 10
- Курская область 9
- Ленинградская область 9
- Республика Хакасия 9
- Орловская область 8
- Смоленская область 8
- Республика Коми 8
- Белгородская область 7
- Вологодская область 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Республика Татарстан 7
- Калужская область 6
- Мурманская область 6
- Астраханская область 6
- Севастополь 6
- Кабардино-Балкарская Республика 6
- Хабаровский край 6
- Костромская область 5
- Псковская область 5
- Республика Дагестан 5
- Республика Мордовия 5
- Удмуртская Республика 5
- Республика Бурятия 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Ивановская область 4
- Республика Карелия 4
- Калининградская область 4
- Приморский край 4
- Амурская область 4
- Карачаево-Черкесская Республика 3
- Курганская область 3
- Республика Тыва 3
- Кемеровская область 3
- Республика Адыгея 2
- Кировская область 2
- Сахалинская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Калмыкия 1
- Чеченская Республика 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Забайкальский край 1
- Камчатский край 1
- Магаданская область 1
- Чукотский автономный округ 1
За весь период по России умерло 289 483 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 31 391 человек:
- Москва 3494
- Московская область 2123
- Санкт-Петербург 1283
- Омская область 825
- Челябинская область 807
- Ростовская область 756
- Нижегородская область 751
- Красноярский край 729
- Воронежская область 706
- Самарская область 698
- Пермский край 678
- Краснодарский край 674
- Саратовская область 609
- Пензенская область 582
- Республика Башкортостан 556
- Ульяновская область 530
- Алтайский край 513
- Иркутская область 486
- Рязанская область 479
- Смоленская область 476
- Калининградская область 475
- Ставропольский край 469
- Свердловская область 454
- Хабаровский край 454
- Ленинградская область 417
- Тюменская область 412
- Орловская область 402
- Севастополь 393
- Тверская область 391
- Республика Крым 389
- Вологодская область 386
- Волгоградская область 375
- Республика Саха (Якутия) 367
- Брянская область 364
- Оренбургская область 336
- Курская область 307
- Ярославская область 306
- Новгородская область 306
- Приморский край 306
- Архангельская область 277
- Костромская область 273
- Курганская область 265
- Ханты-Мансийский автономный округ 258
- Республика Бурятия 258
- Астраханская область 257
- Забайкальский край 249
- Кемеровская область 248
- Мурманская область 234
- Владимирская область 232
- Республика Карелия 221
- Амурская область 221
- Тульская область 218
- Томская область 207
- Калужская область 200
- Ивановская область 174
- Липецкая область 160
- Кировская область 155
- Псковская область 151
- Республика Мордовия 137
- Удмуртская Республика 136
- Белгородская область 126
- Республика Дагестан 120
- Республика Северная Осетия - Алания 119
- Республика Чувашия 111
- Тамбовская область 109
- Сахалинская область 101
- Новосибирская область 100
- Республика Марий Эл 98
- Ямало-Ненецкий автономный округ 95
- Карачаево-Черкесская Республика 94
- Кабардино-Балкарская Республика 91
- Республика Тыва 84
- Республика Адыгея 82
- Чеченская Республика 66
- Республика Хакасия 63
- Республика Ингушетия 51
- Республика Коми 48
- Еврейская автономная область 48
- Республика Алтай 38
- Камчатский край 38
- Республика Татарстан 37
- Магаданская область 34
- Республика Калмыкия 21
- Ненецкий автономный округ 11
- Чукотский автономный округ 11
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 741 355.