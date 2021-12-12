За сутки в России подтверждено 29 929 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2862

2 Московская область 2040

3 Санкт-Петербург 2012

4 Краснодарский край 736

5 Самарская область 717

6 Пермский край 679

7 Красноярский край 678

8 Свердловская область 658

9 Ростовская область 652

10 Челябинская область 622

11 Воронежская область 617

12 Иркутская область 600

13 Нижегородская область 576

14 Омская область 569

15 Республика Башкортостан 541

16 Алтайский край 512

17 Хабаровский край 509

18 Саратовская область 489

19 Приморский край 459

20 Ставропольский край 453

21 Волгоградская область 398

22 Новосибирская область 385

23 Ленинградская область 380

24 Тверская область 360

25 Кемеровская область 359

26 Липецкая область 350

27 Вологодская область 350

28 Пензенская область 345

29 Архангельская область 340

30 Белгородская область 321

31 Забайкальский край 305

32 Ульяновская область 304

33 Тюменская область 303

34 Владимирская область 295

35 Республика Крым 287

36 Ярославская область 273

37 Амурская область 264

38 Республика Коми 260

39 Кировская область 248

40 Орловская область 247

41 Астраханская область 240

42 Оренбургская область 238

43 Республика Бурятия 237

44 Брянская область 237

45 Республика Карелия 235

46 Тульская область 234

47 Республика Саха (Якутия) 233

48 Томская область 231

49 Тамбовская область 215

50 Смоленская область 214

51 Рязанская область 213

52 Ивановская область 201

53 Ханты-Мансийский автономный округ 201

54 Калужская область 200

55 Новгородская область 191

56 Курганская область 189

57 Удмуртская Республика 189

58 Республика Татарстан 189

59 Калининградская область 188

60 Псковская область 176

61 Костромская область 164

62 Мурманская область 161

63 Севастополь 159

64 Республика Дагестан 151

65 Республика Хакасия 141

66 Курская область 139

67 Республика Чувашия 138

68 Республика Мордовия 137

69 Сахалинская область 135

70 Ямало-Ненецкий автономный округ 123

71 Республика Марий Эл 119

72 Республика Адыгея 113

73 Кабардино-Балкарская Республика 98

74 Республика Ингушетия 83

75 Республика Северная Осетия-Алания 82

76 Чеченская Республика 80

77 Карачаево-Черкесская Республика 69

78 Камчатский край 51

79 Республика Тыва 43

80 Магаданская область 36

81 Еврейская автономная область 36

82 Республика Алтай 31

83 Республика Калмыкия 17

84 Ненецкий автономный округ 12

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 016 896 случаев (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,05%

2. Республика Алтай 0,13%

3. Москва, Республика Тыва 0,14% За последние сутки подтверждено 1 132 смерти: Москва 88 Санкт-Петербург 63 Московская область 53 Воронежская область 46 Волгоградская область 37 Красноярский край 37 Свердловская область 36 Республика Башкортостан 34 Нижегородская область 34 Ставропольский край 32 Челябинская область 30 Самарская область 29 Владимирская область 27 Ростовская область 27 Республика Крым 24 Краснодарский край 24 Алтайский край 24 Иркутская область 24 Брянская область 23 Тюменская область 22 Республика Чувашия 20 Рязанская область 18 Саратовская область 15 Новосибирская область 15 Ульяновская область 14 Ярославская область 13 Липецкая область 12 Тамбовская область 12 Архангельская область 12 Пермский край 12 Омская область 12 Тульская область 11 Новгородская область 11 Оренбургская область 11 Пензенская область 11 Ханты-Мансийский автономный округ 11 Республика Марий Эл 10 Курская область 9 Ленинградская область 9 Республика Хакасия 9 Орловская область 8 Смоленская область 8 Республика Коми 8 Белгородская область 7 Вологодская область 7 Республика Северная Осетия - Алания 7 Республика Татарстан 7 Калужская область 6 Мурманская область 6 Астраханская область 6 Севастополь 6 Кабардино-Балкарская Республика 6 Хабаровский край 6 Костромская область 5 Псковская область 5 Республика Дагестан 5 Республика Мордовия 5 Удмуртская Республика 5 Республика Бурятия 5 Республика Саха (Якутия) 5 Ивановская область 4 Республика Карелия 4 Калининградская область 4 Приморский край 4 Амурская область 4 Карачаево-Черкесская Республика 3 Курганская область 3 Республика Тыва 3 Кемеровская область 3 Республика Адыгея 2 Кировская область 2 Сахалинская область 2 Еврейская автономная область 2 Республика Калмыкия 1 Чеченская Республика 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 Республика Алтай 1 Забайкальский край 1 Камчатский край 1 Магаданская область 1 Чукотский автономный округ 1 За весь период по России умерло 289 483 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 31 391 человек: Москва 3494 Московская область 2123 Санкт-Петербург 1283 Омская область 825 Челябинская область 807 Ростовская область 756 Нижегородская область 751 Красноярский край 729 Воронежская область 706 Самарская область 698 Пермский край 678 Краснодарский край 674 Саратовская область 609 Пензенская область 582 Республика Башкортостан 556 Ульяновская область 530 Алтайский край 513 Иркутская область 486 Рязанская область 479 Смоленская область 476 Калининградская область 475 Ставропольский край 469 Свердловская область 454 Хабаровский край 454 Ленинградская область 417 Тюменская область 412 Орловская область 402 Севастополь 393 Тверская область 391 Республика Крым 389 Вологодская область 386 Волгоградская область 375 Республика Саха (Якутия) 367 Брянская область 364 Оренбургская область 336 Курская область 307 Ярославская область 306 Новгородская область 306 Приморский край 306 Архангельская область 277 Костромская область 273 Курганская область 265 Ханты-Мансийский автономный округ 258 Республика Бурятия 258 Астраханская область 257 Забайкальский край 249 Кемеровская область 248 Мурманская область 234 Владимирская область 232 Республика Карелия 221 Амурская область 221 Тульская область 218 Томская область 207 Калужская область 200 Ивановская область 174 Липецкая область 160 Кировская область 155 Псковская область 151 Республика Мордовия 137 Удмуртская Республика 136 Белгородская область 126 Республика Дагестан 120 Республика Северная Осетия - Алания 119 Республика Чувашия 111 Тамбовская область 109 Сахалинская область 101 Новосибирская область 100 Республика Марий Эл 98 Ямало-Ненецкий автономный округ 95 Карачаево-Черкесская Республика 94 Кабардино-Балкарская Республика 91 Республика Тыва 84 Республика Адыгея 82 Чеченская Республика 66 Республика Хакасия 63 Республика Ингушетия 51 Республика Коми 48 Еврейская автономная область 48 Республика Алтай 38 Камчатский край 38 Республика Татарстан 37 Магаданская область 34 Республика Калмыкия 21 Ненецкий автономный округ 11 Чукотский автономный округ 11 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 741 355. Врач рассказала, как коронавирус может повлиять на зрение