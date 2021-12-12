Как в Татарстане реализуется эксперимент по введению QR-кодов в транспорте

Начну с личных ощущений. Сильно ли изменилась моя жизнь как казанца (привитого), пользующегося общественным транспортом, после введения QR-кодов? Да практически никак. Разве что задерживаюсь у турникета метрополитена секунд на 5-10 дольше обычного. Примерно столько требуется, чтобы показать сертификат о вакцинации контролеру. В очереди за это время не постоял ни разу.
Но это взгляд пассажира. Первыми, кто в Татарстане оказался на "линии фронта" после введения новой системы, стали представители транспортной отрасли. "В первую неделю пассажиропоток упал по республике почти на 23 процента - это был самый тяжелый период, - признался и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров. - Однако постепенно ситуация стала выравниваться. Во вторую неделю перевозчики недобрали 16 процентов пассажиров, а в третью - 13 процентов. Минтранс республики в ближайшее время намерен компенсировать предприятиям финансовые потери. Кроме того, им выделят средства на доплату кондукторам и водителям за возросшую нагрузку.
Меньше стало и QR-зайцев. Если в Казани только за первый день контролеры не пустили в салон или высадили во время движения 2,8 тысячи пассажиров без QR-кода, то в течение всей прошлой недели таковых набралось 682 жителя. Напомним, что занимаются этим специальные мобильные бригады контролеров. Алексей Сидоров считает, что система проверки работает хорошо. "Я сам пользуюсь общественным транспортом и могу сказать, что у меня проверяют", - заверил он.
Как же теперь передвигаются без QR-кодов пассажиры? Было бы наивно полагать, что все они в одночасье дружными рядами направились с остановок в пункты вакцинации. Кто-то теперь пользуется исключительно такси, что, конечно, накладно. В час пик да с возросшим спросом цены кусаются. Самые убежденные "антиваксеры" даже создали в мессенджерах группы что-то вроде "Подвези соседа". Здесь автовладельцы бесплатно предлагают свои услуги людям, у которых нет QR-кодов.
Между тем через неделю после начала эксперимента власти Татарстана решили скорректировать работу системы. Вероятно, были услышаны многочисленные обращения граждан, которые пока сделали первую прививку, и двери транспорта для них остались закрытыми. Как известно, сертификат на сайте госуслуг формируется только после получения второго компонента вакцины. Эта категория татарстанцев стала в порядке исключения получать "республиканские" QR-коды о прохождении первого этапа вакцинации. Выдается он только в бумажном виде и действует 24 дня, пока человек не сделает вторую прививку. На такой же документ могут рассчитывать и военнослужащие, привившиеся от коронавируса.
Причем стать обладателем заветного "QR-проездного" жители республики могут в поликлинике по месту жительства.
"Таких порядков изначально не было. Мы прислушались к мнению населения. В кратчайшие сроки была разработана система получения республиканского QR-кода", - подчеркнул замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
Что касается темпов вакцинации, то официальных данных о том, насколько повлияла система QR-кодов в транспорте на сознательность граждан в Татарстане, не обнародовали. Наверное, пока рано делать такие выводы. И тем не менее именно в этот период республика преодолела важный барьер - два миллиона привитых. Основываясь на ежедневных сводках, корреспондент "РГ" сделал собственный нехитрый подсчет: за последние три недели вакцинировались, в том числе первым компонентом, свыше 303 тысяч человек. Поначалу ежесуточный прирост привитых составлял 10-15 тысяч, но в последнюю неделю это уже 25-30 тысяч граждан.
По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, сейчас охват вакцинацией населения Татарстана составляет 72 процента. Необходимо привить еще 300 тысяч человек (а остались в основном пожилые люди), чтобы получить необходимые 80 процентов. И этой цели Татарстан вполне может достичь как раз к Новому году.