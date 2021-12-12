Как в Татарстане реализуется эксперимент по введению QR-кодов в транспорте

Три недели прошло с момента, как Татарстан первым в России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте. Срок небольшой, но все же позволяет сделать некоторые выводы об эффективности эксперимента. Насколько опустели автобусы, троллейбусы и метро? Изменилась ли динамика вакцинации? Как адаптировались к новым правилам люди? На эти вопросы постарался ответить корреспондент "РГ".

Начну с личных ощущений. Сильно ли изменилась моя жизнь как казанца (привитого), пользующегося общественным транспортом, после введения QR-кодов? Да практически никак. Разве что задерживаюсь у турникета метрополитена секунд на 5-10 дольше обычного. Примерно столько требуется, чтобы показать сертификат о вакцинации контролеру. В очереди за это время не постоял ни разу.

Но это взгляд пассажира. Первыми, кто в Татарстане оказался на "линии фронта" после введения новой системы, стали представители транспортной отрасли. "В первую неделю пассажиропоток упал по республике почти на 23 процента - это был самый тяжелый период, - признался и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексей Сидоров. - Однако постепенно ситуация стала выравниваться. Во вторую неделю перевозчики недобрали 16 процентов пассажиров, а в третью - 13 процентов. Минтранс республики в ближайшее время намерен компенсировать предприятиям финансовые потери. Кроме того, им выделят средства на доплату кондукторам и водителям за возросшую нагрузку.

Меньше стало и QR-зайцев. Если в Казани только за первый день контролеры не пустили в салон или высадили во время движения 2,8 тысячи пассажиров без QR-кода, то в течение всей прошлой недели таковых набралось 682 жителя. Напомним, что занимаются этим специальные мобильные бригады контролеров. Алексей Сидоров считает, что система проверки работает хорошо. "Я сам пользуюсь общественным транспортом и могу сказать, что у меня проверяют", - заверил он.

Как же теперь передвигаются без QR-кодов пассажиры? Было бы наивно полагать, что все они в одночасье дружными рядами направились с остановок в пункты вакцинации. Кто-то теперь пользуется исключительно такси, что, конечно, накладно. В час пик да с возросшим спросом цены кусаются. Самые убежденные "антиваксеры" даже создали в мессенджерах группы что-то вроде "Подвези соседа". Здесь автовладельцы бесплатно предлагают свои услуги людям, у которых нет QR-кодов.

Между тем через неделю после начала эксперимента власти Татарстана решили скорректировать работу системы. Вероятно, были услышаны многочисленные обращения граждан, которые пока сделали первую прививку, и двери транспорта для них остались закрытыми. Как известно, сертификат на сайте госуслуг формируется только после получения второго компонента вакцины. Эта категория татарстанцев стала в порядке исключения получать "республиканские" QR-коды о прохождении первого этапа вакцинации. Выдается он только в бумажном виде и действует 24 дня, пока человек не сделает вторую прививку. На такой же документ могут рассчитывать и военнослужащие, привившиеся от коронавируса.

Причем стать обладателем заветного "QR-проездного" жители республики могут в поликлинике по месту жительства.

"Таких порядков изначально не было. Мы прислушались к мнению населения. В кратчайшие сроки была разработана система получения республиканского QR-кода", - подчеркнул замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Что касается темпов вакцинации, то официальных данных о том, насколько повлияла система QR-кодов в транспорте на сознательность граждан в Татарстане, не обнародовали. Наверное, пока рано делать такие выводы. И тем не менее именно в этот период республика преодолела важный барьер - два миллиона привитых. Основываясь на ежедневных сводках, корреспондент "РГ" сделал собственный нехитрый подсчет: за последние три недели вакцинировались, в том числе первым компонентом, свыше 303 тысяч человек. Поначалу ежесуточный прирост привитых составлял 10-15 тысяч, но в последнюю неделю это уже 25-30 тысяч граждан.

В первую неделю пассажиропоток упал почти на 23 процента - это был самый тяжелый период

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любови Авдониной, сейчас охват вакцинацией населения Татарстана составляет 72 процента. Необходимо привить еще 300 тысяч человек (а остались в основном пожилые люди), чтобы получить необходимые 80 процентов. И этой цели Татарстан вполне может достичь как раз к Новому году.