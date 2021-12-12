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Рубрика: Общество

Три новогодних маршрута одного города: для новичков, бывалых и эстетов

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
В этом году статус новогодней столицы России перешел к Нижнему Новгороду. Праздничная обстановка здесь будет царить не меньше месяца, начиная с 11 декабря. Для тех, кто решит своими глазами увидеть яркий, снежный, сказочный город на слиянии Оки и Волги, "РГ" собрала рекомендации экспертов.

Для тех, кто первый раз в Нижнем

В новогодние праздники чаще всего туристы приезжают в Нижний Новгород на пару дней. Несложно догадаться, куда они отправятся в первую очередь. Это Большая Покровская, Рождественская и Кремль - ключевые локации центра города.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Здесь столько ярких объектов и уличных событий в это время, - рассказывает Александра Шарова, учредитель ассоциации "Нижегородская гильдия экскурсоводов", директор школы подготовки экскурсоводов. - В этом году добавятся еще площадь Горького и Нижегородская ярмарка. Так что люди просто не успеют уйти дальше центра. На Новый год люди приезжают за яркими впечатлениями - хочется чего-то сказочного".

Если приедут те, кто и раньше бывал в Нижнем, уверена Александра, они все равно пойдут в те же самые места, чтобы посмотреть, как все изменилось после юбилея. "Из Москвы к нам приехали в подарок огромные полупрозрачные светящиеся скульптуры, очень красивые, - продолжает она. - Они будут установлены в разных районах города".

Но главным подарком всем гостям города станет обновленный кремль. К 800-летию города он изменился кардинально. "Такого кремля нет ни в одном городе России", - восхищается Александра. Можно прогуляться по стене, войти просто так без пропуска и билета. Подняться на колокольню с фантастическим видом на заснеженные заволжские дали.

Для искушенных: профессор Преображенский

"В ясную погоду, даже зимой, с откоса прекрасные виды на волжские просторы. И чтобы увидеть их, достаточно просто прийти на набережную. Я очень люблю зимой Верхневолжскую набережную, - рассказывает экскурсовод Виктория Азарова. - Она ухоженная, там появились памятники Далю и профессору Преображенскому, финальная точка по пути с площади Минина - канатная дорога и новое колесо обозрения с кофейней".

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Плюс по дороге множество музеев и кафе, где можно греться. Беспроигрышное место для первого, второго и последующих приездов в город. Кстати, нижегородские музеи - великолепный вариант для всех, кто хочет разнообразить прогулки по городу культурной программой. "В художественном музее - богатейшая коллекция. Усадьба Рукавишниковых, музей технической мысли, Арсенал. И цены невысокие", - продолжает экскурсовод.

И добавляет: Нижний Новгород - город-миллионник, промышленный и культурный центр, сочетающий историю и современность. "Здесь очень хороший ресторанный сервис и гостиницы. Поэтому не бойтесь ехать сюда во второй, третий и последующие разы. Здесь всегда найдется, что посмотреть", - уверена Виктория Азарова.

Великолепный стрит-арт

Безусловным открытием для туристов станет обновленная Стрелка в комплексе с Александро-Невским собором. А также благоустроенная Нижегородская ярмарка, которую обещают сделать центром всех новогодних гуляний. Там расположится каток, карусель, настоящая дровяная печь и праздничный базар.

Фото: iStock
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Ну а после традиционной прогулки по центру города можно свернуть на улицу Новая и попасть в обновленный деревянный квартал Студеная-Короленко. Там будет программа с аниматорами.

А еще в Нижнем Новгороде великолепный стрит-арт, масса экскурсий по нему. Локации можно уточнить на сайте фестиваля "Место" или договориться с экскурсоводом. Индивидуальная прогулка с гидом стоит не так дорого. На сайтах, которые продвигают индивидуальные и групповые экскурсии по Нижнему Новгороду, количество предложений выросло в полтора-два раза за последний год.

"Есть и эксклюзивные маршруты, - поделилась Виктория Азарова. - Черниговская, Гребной канал. Можно гулять и самостоятельно. Например, весь исторический центр можно объехать на трамвае №2, который ходит по городскому кольцу. Если повезет - можно попасть в ретро-трамвайчик и не только погреться, но и послушать неплохую аудиоэкскурсию".

Започаинье: для ценителей прекрасного

Еще один уголок, впитавший в себя историю Нижнего Новгорода и не успевший обрасти пластиковым налетом современности - это Започаинье или Ильинская слобода.

Сюда еще не добралось масштабное благоустройство и редевелопмент, поэтому у гостей города есть возможность побродить по улицам, где сконцентрирована почти половина ключевых памятников истории и культуры. Это и уникальный Успенский храм - объект культурного наследия федерального значения. И стоящие рядом палаты Олисова XVII века, неподалеку от них когда-то стоял дом, где жил механик Иван Кулибин.

Фото: Пресс-служба XXV Международного театрального фестиваля Ф.М. Достоевского
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"Започаинье богато на литературные имена. С тем же Максимом Горьким здесь связан не только "Домик Кашириных", но и дом Большакова на Ильинской улице, - рассказывает Роман Гоголев, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени Горького РАН. - Что любопытно, писатель квартировал здесь одновременно с Василием Калашниковым, знаменитым конструктором и автором множества изобретений в области судоходства".

В Вознесенском переулке (ныне улица Нижегородская) стоял дом Гузеевой, в котором началась семейная жизнь Пешковых в 1896 году. По словам Романа Гоголева, есть основания думать, что ожидавшая наследника супруга писателя - Екатерина Павловна - посещала Вознесенскую церковь.

"Уже в начале XX века на Малой Ямской, в также сохранившемся трехэтажном доме, жил Владимир Кокосов, - продолжает Гоголев, - земский врач и писатель, посвятивший лучшие годы жизни лечению ссыльных. Не теряют значимости его "Рассказы о Карийской каторге".

Храм Вознесения Господня

Жемчужина Започаинья - храм Вознесения Господня, история и процесс реставрации которого впечатлит даже далекого от веры гостя.

Фото: Пресс-служба Новгородского музея-заповедника
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На рубеже XIX-XX веков храм, построенный по проекту Константина Тона, автора Храма Христа Спасителя, был одним из самых красивых и богатых в Нижнем Новгороде: строился он на средства местных ямщиков, населявших тогда Ильинку, а украшался щедрыми вкладами нижегородских купцов.

Годы безбожия взяли свое - от былой красоты остались лишь стены, фрагменты росписей, исторические свидетельства, да снимки старинного иконостаса. В 2020 году закипела работа: по сохранившимся изображениям решено было воссоздать иконостас. Важно, что вся реставрация ведется усилиями и средствами обычных людей - нижегородцев и тех, кто влюблен в город.

Здесь можно не только приобщиться к прекрасному, но и купить в церковной лавке вкусные авторские пряники, украшенные фирменными павлинами. А если повезет - экскурсию по храму проведет сам настоятель, протоиерей Михаил Сторонкин.

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