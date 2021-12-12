В Самаре работников скорой обучают с помощью виртуальной реальности

Сотрудникам станции "Скорой помощи" в Самаре передали специальный VR-тренажер, разработанный в местном медицинском университете (СамГМУ).

С помощью такого тренажера медработники учатся, к примеру, пользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких при низкой сатурации. В виртуальной реальности врачи и фельдшеры узнают об этапах подключения к аппарату искусственной вентиляции легких и о том, как выставить на оборудование необходимые параметры. Помимо обучения существует режим контроля, который фиксирует число верно и неверно выполненных шагов без подсказок.

- В связи с эпидемиологической ситуацией и с тем, что больные коронавирусной инфекцией очень "тяжелые", на этапе "скорой помощи" было внедрено использование маски неинвазивной вентиляции легких, - добавил главный фельдшер Самарской областной станции "Скорой медпомощи" Артем Кандыба. - VR-тренажер позволяет в виртуальной реальности научить сотрудников "скорой" использовать эту маску. Применение комплекса помогает медикам понять, по каким показаниям применять маску, каков алгоритм действий.

Кроме того, в виртуальной реальности изучается и расположение оборудования. Поскольку обучение проходит на тренажере, то не требуется занимать автомобили "скорой помощи", которые в период пандемии особенно необходимы.

Как рассказал руководитель проектов Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Григорий Губарев, в дальнейшем область применения тренажера планируется расширить:

- Помимо "Скорой помощи" в нем появится "Приемное отделение", в котором можно будет отработать действия с пациентом после того, как он поступает из "скорой" в лечебное учреждение.