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12.12.2021 18:51
Рубрика: Общество

В Самаре работников скорой обучают с помощью виртуальной реальности

Текст: Ольга Дмитренко ( "Российская газета", Самара)
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Сотрудникам станции "Скорой помощи" в Самаре передали специальный VR-тренажер, разработанный в местном медицинском университете (СамГМУ).

С помощью такого тренажера медработники учатся, к примеру, пользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких при низкой сатурации. В виртуальной реальности врачи и фельдшеры узнают об этапах подключения к аппарату искусственной вентиляции легких и о том, как выставить на оборудование необходимые параметры. Помимо обучения существует режим контроля, который фиксирует число верно и неверно выполненных шагов без подсказок.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- В связи с эпидемиологической ситуацией и с тем, что больные коронавирусной инфекцией очень "тяжелые", на этапе "скорой помощи" было внедрено использование маски неинвазивной вентиляции легких, - добавил главный фельдшер Самарской областной станции "Скорой медпомощи" Артем Кандыба. - VR-тренажер позволяет в виртуальной реальности научить сотрудников "скорой" использовать эту маску. Применение комплекса помогает медикам понять, по каким показаниям применять маску, каков алгоритм действий.

Кроме того, в виртуальной реальности изучается и расположение оборудования. Поскольку обучение проходит на тренажере, то не требуется занимать автомобили "скорой помощи", которые в период пандемии особенно необходимы.

Как рассказал руководитель проектов Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Григорий Губарев, в дальнейшем область применения тренажера планируется расширить:

- Помимо "Скорой помощи" в нем появится "Приемное отделение", в котором можно будет отработать действия с пациентом после того, как он поступает из "скорой" в лечебное учреждение.

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