В Татарстане двое подростков закидали снегом Вечный огонь

В Набережных Челнах в отдел полиции доставили двух подростков, потушивших снегом Вечный огонь мемориала "Родина-мать". Инцидент произошел вечером 10 декабря и попал в объективы камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как несовершеннолетние бросают комья снега на огонь, а после того, как он погас, сначала спрятались, а затем сбежали с места.

По информации городского УМВД, личности подростков установили довольно быстро. Правонарушителей доставили в отдел полиции для профилактической беседы, а на их родителей составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ).

Проверку по факту случившегося проведут и в надзорном ведомстве РТ. Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, сотрудники дадут оценку работе ответственных должностных лиц органов системы профилактики. В отношении виновных сотрудников будет поставлен вопрос об ответственности.