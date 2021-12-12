Как остановить продажи нелегального алкоголя

Этот год может побить рекорд по количеству погибших от нелегального алкоголя граждан. Точной статистики у правоохранителей пока нет, но, судя по количеству уголовных дел и их географии, ситуация ухудшается стремительно. И меры профилактики пока не срабатывают.

Недавно полиция в Ачинске Красноярского края в очередной раз изъяла крупную партию спирта, из гаража местного жителя вывезли больше 12 тысяч литров ядовитой жидкости. Про хозяина гаража известно, что он местный житель 1963 года рождения и незаконно хранил партию алкоголя "с целью дальнейшей реализации". Полиция возбудила уголовное дело по статье о незаконном производстве и обороте этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Максимальное наказание - пять лет лишения свободы.

Кроме полиции такие дела расследует и Следственный комитет, если погибли люди. В ведомстве Александра Бастрыкина утверждают, что у них никогда не было такого вала дел "с градусами".

Вот как выглядит картина по стране с поддельным алкоголем только за последние десять дней.

Следователи СК в Кургане работают над делом о смерти этой осенью местных жителей. Тогда шесть человек попали в больницу после употребления суррогатного алкоголя. Несмотря на усилия врачей, трое из них скончались в мучениях в течение месяца. Человеком, продавшего погибшим суррогат с метиловым спиртом, оказался 56-летний житель Кургана. Во время обыска у него нашли 60 литров яда. Покупал он отраву "в разных регионах для дальнейшего сбыта".

С праздника - в морг

В СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия расследуют гибель троих человек от суррогатного алкоголя. По этому делу двум жителям Красноярска предъявлено обвинение. Они торговали отравой с лета и понятия не имеют, скольким людям они продали метиловый яд. Известны только те, что не выжили. Это жители Красноярска - две женщины 24 и 54 лет и 54-летний мужчина.

От бессилия СК по Красноярскому краю и Республики Хакасия даже обратились к будущим жертвам с открытым письмом: "Обращаемся ко всем жителям Красноярского края с просьбой сообщать о фактах обнаружения поддельной алкогольной продукции по телефонам 8 (391) 227-06-45 или 02 (112)".

А в конце ноября СК по Волгоградской области объявило о том, что расследует дело против 41-летнего жителя города Волжский. Он также торговал ядом, от которого скончался один из жителей Волжского, а еще четверо получили тяжелое отравление. Запасы отравы нашли у этого человека и в машине, и в гараже.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Татьяна Карабут

Спустя сутки СК по Республике Татарстан объявил о возбуждении точно такого же дела против жителя Казани. Это он продал студентам пойло с метанолом. Этот человек, как утверждает следствие, "на протяжении 8 лет приобретал у неустановленных лиц спирт, который в дальнейшем реализовывал в городе Казани широкому кругу лиц". Напомним, студентов было 18 человек. Одна девушка скончалась, остальные попали в больницу, и как это скажется на их дальнейшей жизни и здоровье, еще не ясно.

Минимальная цена бутылки водки в магазине составляет 243 рубля. Нелегальный алкоголь можно купить примерно вдвое дешевле

За пару дней до казанского ЧП в одной из квартир Перми нашли тело мужчины 1963 года рождения. Его супруга, 1962 года рождения, и дочь 1982 года рождения были еще живы, и их успели довезти до больницы. Но женщины скончались в тот же день. Чуть позже выяснилось, что скончались и соседи погибших - женщина и ее сожитель. Семья праздновала именины, угостили и соседей...

СК по Алтайскому краю расследует сразу 4 уголовных дела об отравлении суррогатным алкоголем. В регионе за пару летних месяцев от него погибли 10 человек, восьми гражданам причинен тяжкий вред здоровью. То есть они стали инвалидами. Пострадали и молодые, и старые - жертвам от 21 года до 60 лет. По этим уголовным делам задержаны четверо, двое из которых - жители Рязанской области. Смертельная продукция, как выяснило следствие, поступала на территорию Алтайского края из Московской и Рязанской областей. Ее доставляли водители-дальнобойщики в канистрах под видом коньяка, виски и водки в объемах от 20 литров, а затем распространяли среди жителей региона. Проведенные судебно-медицинские экспертизы показали, что процентное содержание метанола в суррогате составляет не менее 35 процентов. А причина смерти у всех - острое отравление метиловым спиртом.

Смерть - вдвое дешевле

Смертельно опасный метанол сегодня можно свободно купить в интернете по символической цене от 9 рублей за литр. По сути, за отраслью нет контроля. Ярким примером этого является широкое распространение стеклоомывателей для автомобилей на основе метанола, несмотря на запреты.

Бутлегеры находят в метаноле дешевую замену этиловому спирту и по ошибке используют для изготовления нелегальной алкогольной продукции, ведь на вкус, запах и цвет метанол практически невозможно отличить от этилового. И даже состояние опьянения в первое время похоже на эффект от употребления обычной алкогольной продукции, поясняет руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

При этом бутылкой в 5 литров можно убить около 200 человек, даже 5 мл этой токсичной жидкости бывает достаточно, чтобы потерять зрение. По данным Роспотребнадзора за прошлый год, смертельные отравления метанолом составляют 6,4% от общего числа отравившихся насмерть спиртосодержащими жидкостями. Это примерно 870 человек.

Травятся им не только и не столько маргинальные личности. Отравиться метанолом можно в любом кафе или ресторане, если его сотрудники приобрели неучтенную алкогольную продукцию или подменяют суррогатами оригинальные спиртные напитки, говорит Шапкин.

Конечно, в дорогих столичных заведениях вряд ли кто рискнет закупать "левый" алкоголь. Но кто сможет гарантировать, что в забегаловке на трассе или в столовке в отдаленном селе весь алкоголь как слеза чист и легален? Да и сельского учителя с зарплатой в 15 тыс. руб., привыкшего доверять бывшему ученику Коле, что у него хорошая, хоть и нелегальная водка, сложно убедить покупать водку в магазине. Там она стоит 243 руб., а у Коли ее можно купить по 100 руб.

Примерно с 2015 года в России группы населения, которые потребляют легальный и нелегальный алкоголь, стабилизировались, ведь доходы людей не увеличиваются, утверждает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. "Есть огромная масса населения (более 20 млн человек) с зарплатой в 15-18 тыс. руб., которые никогда не пойдут за легальной продукцией в магазин", - говорит он. За эту зарплату можно купить примерно 63 бутылки легальной водки, а, например, в Германии пособия по безработице хватает на 200 бутылок.

А у легального бизнеса нет возможности производить водку дешевле. Стоимость входа в легальный алкогольный бизнес в России слишком высока. Что и толкает предпринимателей уходить в "серый" рынок, говорит Павел Шапкин. Чтобы легально производить водку, за лицензию нужно заплатить 9,5 млн руб. И если, заполняя заявление на выдачу лицензии, предприниматель поставил лишнюю запятую, эта госпошлина не возвращается - нужно заново платить 9,5 млн руб. На каждый вид крепкого алкоголя должна быть отдельная лицензия. Кроме того, предприятию нужно иметь минимальный уставный капитал в 50 млн руб. С другой стороны, на цену производителей давит торговля. А в крепком алкоголе основная конкуренция - в низком ценовом сегменте.

Акцизы ежегодно растут, с ними и минимальная розничная цена. В 2022 году бутылка водки в магазине должна стоить не меньше 261 руб. По подсчетам Шапкина, такую минимальную цену могут держать только около 15 процентов крупных предприятий, у которых цепочка производства начинается от собственных полей с зерном. Еще около 60% вынуждены продавать водку на 10-20 руб. дороже минимальной, чтобы заработать.

Не мешало бы снизить первоначальные затраты для производителей, тогда бы у них не было соблазна уходить в "серую" зону, считает Шапкин. Попадая туда, предприниматели могут нарваться на метанол.

Пить горькую

Эксперты предлагают разные варианты борьбы с нелегальным алкоголем, и в частности с метанолом. Национальный союз защиты прав потребителей в августе этого года предложил установить в законе о производстве и обороте алкоголя требование об обязательной денатурации спиртосодержащей непищевой продукции, изготовленной из метилового и (или) изопропилового спирта с содержанием их более 15 процентов объема готовой продукции. Для денатурации было предложено использовать сверхгорькое вещество - диатониум бензоат (битрекс) в минимальной концентрации.

Между тем в минпромторге считают, что добавление в метанол посторонних добавок приведет к потере товарных свойств и невозможности использовать его в большинстве технологических процессов.

"Денатурация метанола веществом Bitrex приведет к увеличению содержания аммиака и аммиачных соединений, что, в свою очередь, связано с риском утраты рынков сбыта, в том числе прекращение экспорта, который, по оценкам, составляет более 1,5 млн тонн метанола в год", - подсчитывают в ведомстве.

При этом Павел Шапкин отмечает, что к 2030 году в России запланирована реализация не менее 15 проектов по производству метанола с общим объемом продукции более 19 млн тонн. Суммарная мощность предприятий вырастет в пять раз.

В Совете Федерации предлагают для начала определить ведомство, ответственное за эти нарушения. Сенаторы считают, что нужно добавлять в метанол вещества, которые отличали бы его от этилового спирта по цвету и запаху. А кроме этого, важно смягчить условия для работы малого бизнеса - например, разрешить ИП в глубинке торговать легальным алкоголем.

Помимо этого сенаторы хотят ввести госрегулирование для самогонщиков, которые производят свою продукцию на продажу. А для нелегальных бутлегеров снизить порог, после которого наступает уголовная ответственность. Сейчас уголовное наказание положено, если стоимость изъятого контрафакта превышает 100 тыс. руб. На эту сумму можно отравить целый поселок, возмущается первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Он рассказал "РГ", что все эти предложения недавно были отправлены вице-премьеру Дмитрию Григоренко и председателю правительства Михаилу Мишустину.