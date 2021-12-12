В Норильске три человека пострадали при пожаре в лаборатории завода

В Норильске произошло возгорание на территории лаборатории Контрольно-аналитического управления Надеждинского металлургического завода. В результате пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Норильский никель".

На предприятии уточнили, что в лаборатории произошла серия хлопков внутри вытяжного шкафа, после чего вспыхнул пожар. Возгорание площадью 10 квадратных метров было потушено. Пострадали три человек.

У пострадавших диагностировали легкие повреждения, их отправили в больницу Оганера. В ходе инцидента все сотрудники лаборатории были эвакуированы из здания. Для расследования причин ЧП создана специальная комиссия.