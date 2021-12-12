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Рубрика: Происшествия

На Ставрополье в ДТП с четырьмя машинами погибли три человека

Текст: Юрий Гень (Ставропольский край)

В Кисловодске произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Фото: Пресс-службу УМВД России по Владимирской области
В ДТП под Владимиром погибли пять человек

Автокатастрофа произошла накануне ночью на Проспекте Победы, но информацию о происшествии в полиции обнародовали только 12 декабря.

По данным МВД, водитель Mercedes-Benz проехал на красный свет на высокой скорости и врезался в стоящий автомобиль Datsun ON-DО. После этого немецкая иномарка вылетела на полосу встречного движения, и столкнулась со стоящими на светофоре автомобилями LADA-Priora и Volkswagen Jetta. В результате в аварии погибли водитель Mercedes-Benz, а также водитель и пассажир автомобиля Datsun ON-DO. Еще двое пассажиров получили повреждения разной степени тяжести.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех и более лиц".

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