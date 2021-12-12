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Рубрика: Власть

Как совместить интересы гигантской стройки и маленькой деревни

Текст: Инесса Суворова ("Российская газета", Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Жители небольших деревень Кингисеппского района Ленинградской области в последнее время живут в большом напряжении. Вблизи этих населенных пунктов начались строительные работы, которые в отдельных местах ведутся буквально вплотную к жилым домам и огородам. А в одной из деревень с названием Лужицы будущая дорожная развязка вообще могла пройти по деревенскому кладбищу.

В этом районе неподалеку от поселка Усть-Луга начинается строительство большого комплекса для переработки этансодержащего газа. Здесь планируется появление газоперерабатывающего завода, газохимического комплекса и объектов транспортной инфраструктуры. Строительство пройдет в две очереди, завершение которых планируется на конец 2023 и конец 2024 годов.

Фото: Архив правительства региона
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В столь масштабном проекте предполагается задействовать до 70 тысяч строителей. Часть из них уже приезжает и селится в ближайших деревеньках. Причем, по рассказам местных жителей, в одном обычном деревенском доме могут проживать по 30-40 человек. Параллельно на территории срочно возводятся модульные общежития, столовые, другие бытовые объекты. Близ деревень прокладываются автодороги, перелопачиваются кубометры земли, а заборы, ограждающие промзону в некоторых местах буквально вплотную подходят к жилым домам.

Для сравнения - во всем Кингисеппском районе сегодня проживает 73 тысячи человек. А в деревнях Маттия, Кямиши, Елизаветино, Березники и Лужицы, которые находятся вдоль федеральной дороги А-180 "Нарва", жителей совсем немного. Впрочем, эти деревеньки - совсем не из вымирающих. В летний период здесь достаточно многолюдно, эти места пользуются большой популярностью у отдыхающих и туристов, любителей активного отдыха.

Но главное, конечно, не в сохранении мест для дачного отдыха. В этих населенных пунктах, история которых начитывает лет по 500, а то и больше, до сих пор живут представители малых народов.

К примеру, деревня Лужицы отметила в этом году 521 год со дня первого упоминания и нанесения на карту Российского государства. И это единственное в мире место, где живет малочисленный народ северо-запада России водь (или вожане). Несмотря на то что их осталось всего 40 человек, они сохранили свою древнюю культуру и язык, который, кстати, занесен в Красную книгу исчезающих языков. В 2013 году открыли в деревне Водский музей, при котором создаются книжки о культуре народа.

Осенью жители Лужиц узнали, что рядом с их деревней будут строить дорожную развязку, которая пройдет посреди поляны, где жители обычно проводят традиционные праздничные гуляния, а в 2022 году собирались начать строительство часовни, на которую уже собирают народные деньги. Тогда активистам с помощью местных властей удалось официально "отбить" это место. Строительство новой дороги перенесли на другую сторону кладбища, пообещав не приближаться к нему близко, сохранив расстояние в 13 метров.

Кроме этого, у местного населения возникли и другие проблемы. К примеру, в деревенских магазинах сейчас плохо с продуктами - на всех не хватает и вполне можно остаться без хлеба. В крошечной больнице, где работает всего два терапевта, теперь большие очереди. На улицах постоянное движение машин. При этом работники из детского сада, школы, больницы уходят работать на стройку, ведь там больше платят. И это проблема не только деревни Лужицы.

Кто поможет сделать огромное строительство газоперерабатывающего комплекса более экологичным для людей - большой вопрос. Ведь у местных властей на это практически нет полномочий. Со своей стороны глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов объяснил ситуацию с дорожной развязкой возле деревни Лужицы.

Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
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- Согласно нормативам, технические условия на обустройство съездов с автомобильных дорог выдаются теми организациями, на балансе которых они находятся, - сказал он. - В данном случае это федеральная трасса, находящаяся в ведении Федерального казенного учреждения Упрдор "Северо-Запад". Администрация Ленинградской области не имеет отношения к организации данного примыкания.

По его словам, недавно дорожный комитет Ленинградской области и "Ленавтодор" в рамках своих компетенций провели первый инспекционный выезд на строительство комплекса по переработке газа в Кингисеппском районе. Осмотрели обустройство съездов, очистку большегрузов, организацию парковочного пространства.

В свою очередь, в Управлении федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" для "Российской газеты" о ситуации с развязкой пояснили, что "учреждение не является заказчиком указанных работ и не обладает полномочиями для урегулирования сложившейся ситуации".

Деревня Лужицы отметила в этом году 521 год со дня первого упоминания и нанесения на карту Российского государства 

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что "в полосе отвода федеральной трассы А-180 "Нарва" Подъезд к МТП Усть-Луга (подъезд к деревне Лужицы) на пятом километре слева планируется строительство примыкания подъездной дороги. Строительство участка подъездной дороги, вызвавшее обеспокоенность местных жителей, планируется за пределами полосы отвода, информация о строительстве развязки в учреждении отсутствует".

Логично, что полную информацию о предстоящих строительных работах вблизи населенных пунктов, и главное - о политике выстраивания отношений с местными жителями, можно было бы получить у представителей компании, ведущей эти работы. Однако от этой стороны комментарии получить пока не удалось. Впрочем, жители все еще надеются, что их вопросы будут услышаны.

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