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12.12.2021 16:06
Рубрика: Власть

Командир Псковской дивизии ВДВ объявил благодарность экипажу самолета

Текст: Юрий Гаврилов

В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что в Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии прошло торжественное построение. На нем командир соединения гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин от имени командования ВДВ поблагодарил командира экипажа военно-транспортного самолета старшего лейтенанта Максима Кабакова и его товарищей за спасение военнослужащих дивизии. Авиаторам, успешно совершившим аварийную посадку с десантниками на борту, генерал объявил благодарность.

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Напомним, что 9 декабря на военном аэродроме Кресты в Псковской области в ходе плановых учебно-тренировочных полетов с десантированием подразделений ВДВ произошла нештатная ситуация. После взлета у легкого военно-транспортного самолета, где командиром был старший лейтенант Максим Кабаков, на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя. Машина начала терять скорость, ее потянуло к земле. На борту в это время находились три члена экипажа и 10 военнослужащих Воздушно-десантных войск.

"В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полетами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома на площадку, подобранную с воздуха, - сообщили в Минобороны РФ. - Благодаря профессиональным действиям летчика никто из экипажа и личного состава, находившегося на борту, не пострадал. Самолет не получил повреждений и сразу после проведения технического осмотра и обслуживания продолжит использоваться по назначению".

О случившемся в Псковской области доложили главнокомандующему Воздушно-космическими силами России. Тот решил за проявленное мужество представить старшего лейтенанта Максима Кабакова к награде.

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