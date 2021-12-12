На кинофестивале Arctic open показали фильм про глобальное потепление в Арктике

Режиссеры Генри Микс (Германия) и Владимир Филиппов (Россия) представили на пятом Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open в Архангельске документальный фильм "По тонкому льду" (в программе "Арктика… До востребования"). Производство немецко-российской студии "Алтайфильм" (2020).

Генри Микс - оператор, режиссер, сценарист, продюсер. Снимает дикую природу более 15 лет. Создал цикл фильмов "Россия от края до края". Владимир Филиппов - оператор фильма и режиссер российской версии.

Это научно-популярный фильм о природе и взаимодействии с ней научного мира. Об изменении климата на планете, наблюдениях ученых за таянием вечной мерзлоты в Российской Арктике. Съемочная группа смогла добраться до самых труднодоступных мест, чтобы показать масштабность тех преобразований, которые обычный человек не замечает.

Полуостров Ямал. Ненцы, вечные странники тундры, мигрируют между летними и зимними пастбищами, преодолевая препятствия. Еще несколько лет назад зимой не было опасности, что лед может сломаться, люди и олени окажутся под водой. А теперь температура часто не опускается ниже 30 градусов, всего 10 бывает…Глобальное потепление в Арктике. Изменений немало. Речки стали мелеть. Появились новые растения…Мир не будет прежним.

- Мы сотрудничали с учеными Якутска, Ямала, они помогали нам снять фильм. Снимали в 2019 году, события развивались буквально на наших глазах, как в реалити-шоу, - отметил Владимир Филиппов. - Мы стали свидетелями глобальных изменений в мире. Но не стоит драматизировать.

Создатели надеются, что получилось "не сильно грустное кино".

- Зачем мы сняли этот фильм? - отвечал на вопросы зрителей в зале кинотеатра Генри Микс. - Нашей задачей было показать, какой эффект имеет глобальное потепление, насколько далеко находятся те, кто создает его, от тех, кто от него страдает. Вторая причина - мне просто очень нравится Россия… Два года назад нам удалось выпустить этот фильм в Германии. Но, к сожалению, не удалось в России. А буквально недавно эти климатические изменения - засухи, наводнения - постучались в двери Германии. Окружающая среда влияет на нас. В наводнениях погибли люди, поэтому проблема ударила и по моей стране. В этом году погода у нас напоминала Мексику. Вокруг Берлина засуха, как в пустыне. И это одно из последствий климатических изменений.

Картина "По тонкому льду" выиграла более десяти престижных европейских фестивалей. Получила в сентябре Гран-при Байкальского международного кинофестиваля "Человек и Природа" имени В.Г. Распутина (Иркутск).

- К сожалению, есть проблемы с дистрибуцией, - рассказал "РГ" Владимир Филиппов. - Фильм увидели более 30 стран мира. Но ни один российский телеканал не взял его. Показываем на кинофестивалях и различных мероприятиях. Студентам, школьникам…