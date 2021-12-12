Первый с начала пандемии поезд из РФ в Финляндию проводили с оркестром

Между Россией и Финляндией возобновилось железнодорожное пассажирское сообщение. Впервые с начала пандемии в расписание вновь вернулся поезд "Аллегро", связывающий Санкт-Петербург и Хельсинки.

Пилотный состав из Питера в столицу Суоми отправился накануне с Финляндского вокзала. Об ажиотаже говорить не приходилось - за час до отхода поезда корреспондент "РГ" насчитала 215 свободных билетов. А общая вместимость поезда составляет 257 мест.

В Северной столице состав провожали с оркестром. Встретили музыканты и первый, начиная с марта 2020 года, поезд из Суоми - к слову, пассажиров в нем также было немного. Кстати, всего на маршруте - две пары поездов, до пандемии было четыре. На втором рейсе в Хельсинки пассажиров было значительно больше - за три часа до отхода поезда в продаже оставалось 152 билета. Больше всего проездных документов было продано в вагон N 6, где разрешается провозить животных, - в нем оставалось всего три места из 64.

Цены на билеты весьма высоки. Трехчасовое путешествие в экономклассе, если оплачивать поездку в тот же день, обойдется в 8765 рублей, в бизнес-классе - в 15 063 рубля. Можно сэкономить, заранее купив билеты на январь - в таком случае цены "стартуют" от 6,7 тысячи рублей.

Правда, чтобы отправиться сейчас в Финляндию, денег, загранпаспорта и Шенгенской визы недостаточно. Во-первых, на поезд пускают только граждан России и Финляндии. Во-вторых, с туристскими целями в Суоми въехать пока нельзя, должны быть веские причины - например, наличие там недвижимости, необходимость воссоединиться с родственниками, проживающими в этой стране, учеба или срочная командировка. В-третьих, для въезда в Финляндию требуется справка о прививках от коронавируса, причем вакцинами, одобренными в ЕС. Российских вакцин в этих списках нет. Но жители нашей страны могут сделать ПЦР-тест или предъявить справку о перенесенном заболевании. В поезд тоже пускают только с антиковидными документами.

Больше всего проездных документов было продано в вагон No 6, где разрешается провозить животных

Стоит отметить, что сейчас Финляндия продлевает визы, оформленные на срок от двух и более лет, однако их обладатели автоматически - без серьезных оснований - попасть в Суоми пока не смогут. Есть ограничения и для желающих прибыть в Россию граждан Финляндии. Они также обязаны предъявить антиковидные документы, а россиянам, возвращающимся из поездки, следует после приезда загрузить информацию о свежем ПЦР-тестировании на портал госуслуг. На всем пути следования по требованию перевозчика граждане должны оставаться в масках.