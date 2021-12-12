В Заполярье в брошенных квартирах сделают ремонт за счет средств фонда ЖКХ

В Мурманской области, где практически не строится новое жилье, все острее становится давний вопрос: куда переселять жильцов аварийных домов и как обеспечивать жилплощадью приезжих специалистов? Временным вариантом решения этой проблемы станет обновление пустующих квартир, которых в Заполярье немало.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин поддержал предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса разрешить использовать средства Фонда содействия реформированию ЖКХ для ремонта пустующих квартир и переселения в них граждан из разваливающихся двухэтажек, построенных еще во время Великой Отечественной войны.

С одной стороны, переселять людей из деревянного "скворечника" в пятиэтажку, которая ненамного новее - не самый лучший вариант в век комфортного, просторного и энергоэффективного жилья. С другой стороны, жители перекошенных бараков, многие из которых даже не имеют канализации, так настрадались, что будут рады любому благоустроенному жилью, где потолок не нависает над головами подобно Дамоклову мечу. Например, в доме N 3 на улице Сомова в Мурманске канализация не работает уже несколько месяцев. Жильцам приходится выливать нечистоты прямо рядом с домом. Он был признан аварийным еще в 2016 году и уже давно должен быть расселен, но сейчас его расселение запланировано на 2024 год.

- Запах такой, что мы даже не можем открыть окно, чтобы проветрить комнату, - говорит жительница дома Анна Горелова. - Спасаемся освежителями воздуха.

Брошенный жилфонд, который еще можно использовать, сам по себе является проблемой. По данным теплоснабжающего предприятия "Мурманэнергосбыт" (МЭС), только в Мурманске (с учетом жилрайона Росляково) и в других близлежащих городах и поселках насчитывается 2793 пустующих квартиры. Если к ним прибавить остальные "гражданские" муниципалитеты Заполярья, то число брошенных квартир станет еще больше. И они поглощают немало бюджетных средств. Например, в ЗАТО Александровск только на отопление пустых квартир тратят около 50 миллионов рублей ежегодно. В масштабе региона на эти цели приходится тратить сотни миллионов.

Сегодня позволить себе ремонтировать пустующую жилплощадь могут не все. Если Мурманск в состоянии ремонтировать несколько десятков брошенных квартир ежегодно, то многим муниципалитетам с более скромными доходами под силу приводить в порядок не более 2-3 подобных жилищ в год. Здесь необходимо участие федерального центра, поэтому власти очень надеются на возможность получить на эти цели деньги из Фонда ЖКХ.

В доме No 3 на улице Сомова канализация не работает уже несколько месяцев

Однако эксперты подчеркивают: подобное решение проблемы может быть только временным.

- Это вариант скорой помощи, но не более того, - считает председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий региона Юрий Дунин. - Население Заполярья сокращается. Для региона жизненно важно возрождать строительную отрасль и начинать строить современные дома, иначе отток населения не остановить.