В Заполярье в брошенных квартирах сделают ремонт за счет средств фонда ЖКХ

Новости

Дзюба выступил с заявлением на фоне новостей о его отдыхе на Мальдивах 19:03
Миранчук забил первый мяч за "Аталанту" в нынешнем сезоне 19:00
Впервые разыгран Суперкубок России по баскетболу 3х3 18:03
Макс Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1" 17:55
В Подмосковье поезд сбил ребенка на "ватрушке" 17:21
Семак отреагировал на фото Дзюбы на Мальдивах 17:18
Путин назвал одну из главных задач после 90-х 17:10
Путин: При развале России последствия были бы хуже Югославии 16:52
Вышел новый трейлер шестого сезона "Миллиардов" 16:50
Умерла автор "Интервью с вампиром" Энн Райс 16:39
Путин направил Байдену соболезнования в связи с гибелью людей из-за торнадо 16:26
Путин: Россия в 1990-х годах утратила значительную часть суверенитета 16:24
Путин напомнил про оставшееся у Киева имущество СССР 16:17
Медведев: Обновленная Конституция обеспечивает развитие РФ как независимой страны 16:12
Командир Псковской дивизии ВДВ объявил благодарность экипажу самолета 16:06
Путин: Спецслужбы США в 90-е годы в РФ лезли во все сферы жизни 16:04
Эксперт предупредил о "подводных камнях" разных схем пенсионных накоплений 15:21
Собянин расширит транспортный сервис "По пути" 15:20
В Японии выяснили, как ощущаются долгосрочные последствия ковида 15:12
Путин заявил, что распад СССР для него стал трагедией 15:07
Эксперты объяснили, что делать при краже денег в интернет-магазинах 15:04
В Астрахани до 16 января продлили систему QR-кодов для посещения ТЦ 14:43
Путин: В 90-е в России шла гражданская война 14:26
Путин обсудит нацпроекты и приедет на съезд РСПП 14:24
Сербия произвела 2 миллиона доз вакцины "Спутник V" 14:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
12.12.2021 18:46
Рубрика: Экономика

В Заполярье в брошенных квартирах сделают ремонт за счет средств фонда ЖКХ

Текст: Алексей Михайлов ("Российская газета", Мурманск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
В Мурманской области, где практически не строится новое жилье, все острее становится давний вопрос: куда переселять жильцов аварийных домов и как обеспечивать жилплощадью приезжих специалистов? Временным вариантом решения этой проблемы станет обновление пустующих квартир, которых в Заполярье немало.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин поддержал предложение губернатора Мурманской области Андрея Чибиса разрешить использовать средства Фонда содействия реформированию ЖКХ для ремонта пустующих квартир и переселения в них граждан из разваливающихся двухэтажек, построенных еще во время Великой Отечественной войны.

Мурманская область дополнительно получит 155 млн рублей на дороги

С одной стороны, переселять людей из деревянного "скворечника" в пятиэтажку, которая ненамного новее - не самый лучший вариант в век комфортного, просторного и энергоэффективного жилья. С другой стороны, жители перекошенных бараков, многие из которых даже не имеют канализации, так настрадались, что будут рады любому благоустроенному жилью, где потолок не нависает над головами подобно Дамоклову мечу. Например, в доме N 3 на улице Сомова в Мурманске канализация не работает уже несколько месяцев. Жильцам приходится выливать нечистоты прямо рядом с домом. Он был признан аварийным еще в 2016 году и уже давно должен быть расселен, но сейчас его расселение запланировано на 2024 год.

- Запах такой, что мы даже не можем открыть окно, чтобы проветрить комнату, - говорит жительница дома Анна Горелова. - Спасаемся освежителями воздуха.

Брошенный жилфонд, который еще можно использовать, сам по себе является проблемой. По данным теплоснабжающего предприятия "Мурманэнергосбыт" (МЭС), только в Мурманске (с учетом жилрайона Росляково) и в других близлежащих городах и поселках насчитывается 2793 пустующих квартиры. Если к ним прибавить остальные "гражданские" муниципалитеты Заполярья, то число брошенных квартир станет еще больше. И они поглощают немало бюджетных средств. Например, в ЗАТО Александровск только на отопление пустых квартир тратят около 50 миллионов рублей ежегодно. В масштабе региона на эти цели приходится тратить сотни миллионов.

Сегодня позволить себе ремонтировать пустующую жилплощадь могут не все. Если Мурманск в состоянии ремонтировать несколько десятков брошенных квартир ежегодно, то многим муниципалитетам с более скромными доходами под силу приводить в порядок не более 2-3 подобных жилищ в год. Здесь необходимо участие федерального центра, поэтому власти очень надеются на возможность получить на эти цели деньги из Фонда ЖКХ.

В доме No 3 на улице Сомова канализация не работает уже несколько месяцев 

Однако эксперты подчеркивают: подобное решение проблемы может быть только временным.

- Это вариант скорой помощи, но не более того, - считает председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий региона Юрий Дунин. - Население Заполярья сокращается. Для региона жизненно важно возрождать строительную отрасль и начинать строить современные дома, иначе отток населения не остановить.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Мурманск

Главное сегодня

Песков рассказал о словах Путина Байдену про российские войска
Володин: В 2020 году граждане проголосовали за более высокие стандарты жизни
Путин: В 90-е в России шла гражданская война
"Северный поток-2" поставил в тупик главу МИД Германии
Российские биатлонисты заняли третье место в эстафете на этапе КМ в Австрии
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию