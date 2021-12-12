Жители европейкой части РФ смогут увидеть метеорный поток Геминиды

Наблюдениям максимума активности метеорного потока Геминиды 13-14 декабря помешает Луна, поэтому лучше условия возникнут после ее захода за горизонт во второй половине ночи, сказал РИА Новости крымский астроном Александр Якушечкин.

В ночь с 13 на 14 декабря жители европейской части России при благоприятных погодных условиях смогут стать свидетелями максимума активности метеорного потока Геминиды. Правда, понаблюдать за интересным явлением удастся лишь во второй половине ночи. Об этом рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.

- Радиант потока (мнимое место вылета метеоров, созвездие Близнецов, Gemini) восходит на достаточную высоту после полуночи. Но в первой половине ночи наблюдениям помешает Луна, освещенность которой перед полнолунием 19 декабря достигнет 75 процентов, поэтому лучшие условия возникнут после ее захода за горизонт, - отметил астроном в комментарии РИА Новости. - В Крыму и Москве Луна зайдет за горизонт в районе 3.20 (московского времени), то есть наблюдения лучше начинать с трех часов ночи. Зенитно-часовое число прогнозируется на уровне 120-150, то есть на европейской части России, при отсутствии городской засветки мы сможем увидеть до 50 метеоров в час.

Метеороидные частички потока Геминиды в своем пути "догоняют" Землю, и скорость вхождения в атмосферу Земли по меркам метеорных потоков небольшая - всего 35 километров в секунду (126 тысяч километров в час).

- "Родительское" небесное тело потока - не комета, а астероид - (3200) Фаэтон, - напомнил Якушечкин. - Астрономы относят Фаэтон к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами, потому что у него нет ни комы (то есть газопылевого облака, окружающего ядро), ни хвоста. Есть гипотеза, что Фаэтон представляет собой остатки кометы, ядро, с которого уже испарились все летучие элементы.