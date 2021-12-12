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Рубрика: Экономика

Россия возобновила железнодорожное сообщение с Финляндией

Текст: Алексей Рыбин

Россия восстановила железнодорожное сообщение с Финляндией. Уехать из Санкт-Петербурга в Хельсинки на скоростных поездах "Аллегро" можно с 12 декабря. Об этом со ссылкой на пресс-службу РЖД сообщает ТАСС.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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В Хельсинки поезда будут отправляться ежедневно в 06:40 (кроме воскресений, 25 декабря и дат с 1 по 9 января) и в 15:30 без ограничений. А по воскресеньям, 25 декабря и с 1 по 9 января будет курсировать поезд, отправляющийся в 11:30.

Из Хельсинки поезда будут выходить ежедневно в 06:17 (кроме воскресений, 25 декабря и дат с 1 по 9 января) и в 14:57 - без ограничений. По воскресеньям, 25 декабря и с 1 по 9 января в 09:57 будет отправляться другой поезд.

Однако попасть в Финляндию смогут не все россияне, а лишь владельцы местной недвижимости, родственники финских граждан и лица, направляющиеся в бизнес-поездки. Еще одним препятствием может стать обязательная справка о вакцинации одобренной в Финляндии вакциной. Пока что там признаются вакцины Pfizer-BionTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm, CoronaVac, Covishield и Covaxin.

Гражданам Финляндии, въезжающим в Россию, нужно иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до въезда.

Железнодорожное сообщение с Суоми было полностью закрыто с марта 2020 года.

С 1 октября Финляндия расширила выдачу виз россиянам, но туристы ее получить пока не могут.

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