"Северный поток-2" поставил в тупик главу МИД Германии

Руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по газопроводу "Северный поток-2". Таким образом издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) описывает ситуацию, с которой столкнулась Бербок, являющаяся сопредседателем партии "Союз-90"/"Зеленые".

В качестве представителя "Зеленых" политик выступала против строительства газопровода. "Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии - прим. ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено", - цитирует РИА Новости статью в FAZ.

Издание отмечает, что сейчас, будучи на посту главы МИД Германии, Бербок напоминают о ее предыдущей позиции. "Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины", - пишет немецкая газета.