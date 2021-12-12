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Рубрика: В мире

"Северный поток-2" поставил в тупик главу МИД Германии

Текст: Александр Гусаров

Руководитель внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции по газопроводу "Северный поток-2". Таким образом издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) описывает ситуацию, с которой столкнулась Бербок, являющаяся сопредседателем партии "Союз-90"/"Зеленые".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В качестве представителя "Зеленых" политик выступала против строительства газопровода. "Как представителю коалиции ей пришлось согласиться с тем, что СДПГ (Социал-демократическая партия Германии - прим. ред.) не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено", - цитирует РИА Новости статью в FAZ.

Издание отмечает, что сейчас, будучи на посту главы МИД Германии, Бербок напоминают о ее предыдущей позиции. "Однако разве что она может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если Россия применит силу против Украины", - пишет немецкая газета.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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