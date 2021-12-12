Сколько стоят в этом году новогодние туры по России

Наступающая неделя станет решающей в выборе россиянами вариантов отдыха на Новый год, туристы будут активно бронировать туры, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В интервью "РГ" она рассказала, сколько стоит отдых в России в новогодние праздники и когда лучше бронировать туры.

В ситуации пандемии мы живем уже второй год, постепенно спрос на путешествия восстанавливается. А что происходит с ценами на отдых, как они изменились в эти новогодние каникулы по сравнению с 2020 годом?

Майя Ломидзе: Инфляция оказалась выше, чем прогнозировалось. Поэтому все выросло в цене, и стоимость отдыха тоже. Цены на туры по России в Новый год повысились примерно на 15% по сравнению с уровнем 2020 года.

Сколько в среднем обойдется отдых в России на новогодние каникулы?

Майя Ломидзе: Меньше чем за 40 тысяч рублей на человека комфортный отдых на пять дней сложно будет найти. Это без учета стоимости дороги. Конечно, какие-то экскурсионные маршруты на три или даже на два новогодних дня обойдутся дешевле - в среднем 20 тысяч рублей на человека без расходов на транспорт. Но это больше, чем такой же тур стоил до Нового года.

Например, новогодний тур в Сочи на 10 ночей с вылетом в период с 24 по 30 декабря можно купить от 34 тысяч рублей на двоих с перелетом. Но это минимальная стоимость. Если рассматривать новогодний отдых в популярных отелях Сочи с завтраками, то тур на 10 дней с перелетом обойдется в среднем в 58,5 тысячи рублей на двоих. Стоимость туров на 10 дней в Крым стартует с 60 тысяч рублей на двоих. Нужно учитывать, что действует динамическое ценообразование, стоимость может меняться.

В тройку лидеров по популярности в Новый год входят Краснодарский край, Абхазия и Крым

А после Нового года, скажем, с 5 или 10 января цены будут ниже?

Майя Ломидзе: Конечно, цены снизятся после новогодних каникул минимум на 30%. Вот только бронирований пока нет. Все туроператоры говорят, что самые активные бронирования на новогодний период как по России, так и на зарубежных направлениях, скорее всего, придутся на следующую неделю декабря. Люди хотят убедиться, что ничего нигде не закроется и не будут введены дополнительные ограничения. Потому туры покупают как можно ближе к дате вылета. Соответственно, на посленовогодние даты бронирования активизируются после 10 января.

Какие направления внутри страны лидируют, куда на новогодних каникулах поедут россияне?

Майя Ломидзе: Никаких особенных сюрпризов нет. Лидирует Краснодарский край. Крым также так или иначе войдет в первую пятерку. Вот только пока непонятно, будет ли он на втором месте или ниже. Все операторы, которые занимаются внутренним туризмом, учитывают также Абхазию. А это направление вполне по продажам может выйти на второе место после Краснодарского края, потеснив Крым. Также в числе лидирующих регионов Московская и Ленинградская области, Санкт-Петербург, Карелия, несмотря на имеющиеся здесь ограничения, Татарстан и столица региона - Казань.

А как же горнолыжные курорты, они не войдут в число лидеров?

Майя Ломидзе: Все горнолыжные направления, начиная от Кавказа и заканчивая Сахалином, очень хорошо продаются, причем еще с сентября. Но если говорить о количественных показателях, то очевидно, что Шерегеш, например, или Хибины не могут принять такое же количество туристов, как горный кластер Краснодарского края.

Если бы гостиниц на горнолыжных курортах было больше, то и туристов сюда приезжало больше?

Майя Ломидзе: Да, это так. Правда, есть один нюанс. На всех горнолыжных курортах очень активен и занимает весомую долю частный сектор. Но мы его вообще не можем учитывать в организованном потоке туристов. И в общих официальных цифрах он тоже не учитывается. Поэтому мы можем говорить только о тех цифрах, которые могут быть официально подтверждены, а это коллективные средства размещения, то есть отели, гостиницы, турбазы и другие подобные объекты. Когда мы говорим, что горнолыжные курорты могли бы принять больше людей, то имеем в виду, что есть потенциальный спрос, но он не может быть реализован - гостиниц на горнолыжных курортах недостаточно.

Почему в Краснодарский край очень охотно едут и зимой, чем там заниматься?

Майя Ломидзе: Зимой там немало событий, развлекательных и деловых мероприятий. Афиша культурных мероприятий на новогодние каникулы достаточно насыщенная. Есть куда пойти, есть где погулять. Там тепло. Вообще, это один из немногих теплых регионов в России, где зимой неминусовая температура. Поэтому даже прогулка по набережной вдоль зимнего моря уже хороша. Конечно, наши туристы умудряются гулять зимой даже в Петербурге, где совсем другой климат и температуры. Но все же отдых на море даже зимой - это немного другое, это релакс.